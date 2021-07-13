三級警戒今天正式微解封，但高市消防局曾姓中隊長昨(12日)仍與休妻子參加溯溪網路團，前往屏東縣來義鄉鴛鴦瀑布溯溪，途中發生意外造成吳姓、許姓男子溺斃，潮州當地消防及救難隊員，經過5個多小時崎嶇山路輪流搬運，在晚間晚間10點半左右將死者遺體運回龍穴瀑布停車場交給家屬。

來義鴛鴦瀑布溯溪釀2死，遺體耗5小時崎嶇山路運下山。(林和生翻攝)

來義鴛鴦瀑布溯溪釀2死，遺體耗5小時崎嶇山路運下山。(林和生/屏東傳真)

根據調查，在溯溪過程中，當一行人抵達鴛鴦瀑布後，吳姓男子不慎溺水，許姓男子趕緊跳下救援，但卻雙雙溺水，曾姓消防中隊長也跳下去救援，但因兩人疑似卡在石縫中，經同行團員合力拉起，但均無生命跡象。

鴛鴦瀑布位於來義鄉大後部落，從南大武山莊小路進入山谷後步行還要約2個小時，途中還要溯溪及在石頭上跳躍，風景相當漂亮，但是危險性也相當高，初步了解，來義等山區近日下了大雨，溪水湍急，產生不少漩渦，2名死者疑被漩渦捲入引發意外。

但當地人指出，汛期期間或水大的時候，瀑布下的深潭因水流太強會有拉力，其實並不適合游泳。由於意外發生地點距離停車場仍需2小時步行時間，警消流輪抬運，順利將遺體交給家屬。

潮州警方表示，由於遊客違反防疫禁令造成意外，除了報請檢察官驗屍處理，釐清責任歸屬，並依違反傳染病防治法開出10張告發單，包括2名死者、曾姓中隊長夫妻，每張罰6萬以上30萬元以下。至於曾姓中隊長違反防疫規定，高雄市消防局將進行查處。