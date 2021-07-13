永齡慈善基金會與台積電昨宣布已向上海復星醫藥採購共1000萬劑的BNT疫苗，並已完成捐贈給政府的程序，讓不少台灣人為之振奮。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學昨也發文感謝，但他也說BNT疫苗最快要等到九月底才會來，因此再度提醒民眾，輪到自己的順位就快打疫苗，儘快獲得保護力。

謝宗學昨在臉書發文，感謝台積電和永齡基金會，不過，距離BNT疫苗到貨還需要一些時間，最快也要等到九月底之後，因此若輪到自己的順位可以打疫苗，還是建議大家趕快接種、獲得保護力。

謝宗學指出，目前的研究，不管是AZ、莫德納還是BNT都有不錯的保護力，重點是可以大幅降低住院率和重症率。

謝宗學說，流感的死亡率小於千分之一，而過去因為流感死亡的人，大約有九成以上都是沒打疫苗的人。我們可觀察到疫苗覆蓋率超過60％國家，像英國、加拿大、以色列和新加坡完全解封後，新冠死亡率是否低於千分之一？死亡的人是否幾乎沒打疫苗？如果符合上述兩條件，就能證明疫苗覆蓋率60%足以讓新冠肺炎「流感化」。

謝宗學也說，英國決定與病毒共存，宣布7/19起完全解封，同時也解除相關的防疫措施，由於英國是以打AZ疫苗為主的國家，因此該國後續疫情的發展，其實很值得台灣參考與借鏡。

另有網友好奇詢問，如果BNT最快要九月底才會到貨，那輪到打新冠疫苗的時候，可能也到了十月的流感疫苗接種期，這樣兩種疫苗一起打是否太近了？對此，謝宗學表示， 目前是建議，流感疫苗與新冠疫苗間隔兩週即可接種。