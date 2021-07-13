上海復星11日晚間發出公告，證實將向台積電、永齡基金會銷售1000萬劑BNT疫苗，對此，我駐德代表謝志偉今在臉書也發文稱「有幾個問題可以回覆了」；還透露除感謝相關台灣企業與德國經 濟部、德國友人，還很想親自感謝一位未曾謀面的國內疾管署「女性公務員」。

針對我國買德國BNT疫苗先前一直不順利，謝志偉曾被外界質疑是否努力不夠？謝志偉今（13日）在臉書指出，過去這一陣子，很多朋友、媒體、民意代表來問自己「BNT疫苗」採購一事到底怎麼回事，他都不克回應或無法給詳細答案，因為德國、台灣和大陸的磋商一直都在進行中，有時分別，有時同步。

對於永齡和台積電買到BNT疫苗，謝志偉稱，有個問題應該也可以回覆了，很多人說，「阿上海復星就是BNT的大中華地區代理嘛！台灣硬要繞過它而直接找BNT，當然被打槍！」，對此，他自己解釋指出，透過「緊急使用授權」的疫苗叫作「藥品」，還不是「商品」，也就是說，「緊急使用授權」和「代理商」其實是互斥的概念，所以，這些疫苗只能賣給「國家」，「其他，就請自己想」。不過，也有網友不以為然，在底下留言表示，「如果之前是中國阻擾，那為什麼這次企業家合作去談就可以買到了呢」。

謝志偉稱，外界感謝永齡和台積電外，他也要感謝2位德國朋友：一位是德國經濟部的官員（姑隱其職名），另一位則是資深國會議員，同時身為德國最大、歷史最老又最悠久（超過六十年）的友台組織「德台協會」（Deutsch-Taiwanische Gesellschaft）的主席Anita Schäfer女士及該協會多位成員。

謝志偉進一步表示，謝德經濟部，是因為相關部會，謝其國會議員，是因為BNT所在地（Mainz）是其的選區，這2位是代表官方的他和BNT高層就此台灣官民聯手採購疫苗案關鍵議題（例如「免責聲明」、「原廠，原裝、直送台灣」）的橋樑，由於自己和上海復星並無接觸，這兩位鐵肩擔道義的朋友幫他平衡了BNT、復星、兩個慈善企業及台灣政府之間的微妙關係，一直到前兩天。除了上述2位德國友人外，謝志偉指出，自己最想親自感謝的是一位從頭到尾未曾謀面的疾管署裡負責和BNT就疫苗採購合約聯繫的女性公務員。