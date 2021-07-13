國內自從實施三級警戒以來，人流停止移動、孩童在家自學，完全減少與外界接觸的機會。臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」PO文，這兩個月以來，兒童生病的頻率應該是有史以來最低的狀況。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學，在粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文，他和其他醫院的兒童急診科主任聊天，發現自三級警戒後，來診人次驟減，「孩子從5月18日起在家線上學習，得到傳染疾病的機會大幅下降」。

謝宗學指出，根據過去兩個月觀察，發現呼吸道疾病幾乎不見蹤影，除了去年就消失的流感病毒，最近連腺病毒、副流感病毒、呼吸道融合病毒、一般冠狀病毒等都消失殆盡；僅鼻病毒偶爾出現。

至於新冠肺炎病毒，謝宗學認為，除了因家人確診被匡列的高風險族群，並沒有偶然發現的確定病例，印證了兒童確實是相對來說較不易染疫的族群，家戶傳染仍為主要途徑。

不過謝宗學提醒，小孩子的呼吸道疾病雖然沒了，卻沒辦法完全阻斷經由腸胃道和接觸傳染的病原體，其中又以沙門氏菌腸胃炎為大宗。沙門氏菌腸胃炎好發於夏天，主要經由不乾淨的手或受污染的食物傳播。

謝宗學強調，兒童待在家裡時，其他疾病一樣會出現。若家長發現孩子高燒多日、退燒後的活力食慾很差，甚至有呼吸急促、腹痛、嘔吐、糞便帶血絲黏液、不明原因皮疹等症狀，絕對要盡快就醫，「不要因疫情有所延遲，正常的醫療程序仍需要堅持。」