大聯盟明星賽全壘打大賽13日登場，第6種子曼西尼(Trey Mancini)做為大賽開場者擊出24轟，第3種子歐森(Matt Olson)以23轟遭淘汰。第7種子史多瑞(Trevor Story)擊出20轟，包含一支518呎的火箭炮，爆冷打敗第2種子賈羅(Joey Gallo)的19轟。

第1種子大谷翔平將在首輪對戰第8種子索托(Juan Soto)。

規則是給予每位參賽者3分鐘時限（決賽為2分鐘），輪流在時限之內拚命打，中途允許一次45秒的暫停休息。後攻的打者只要打到比對手多1支就會自動晉級（種子順位較低的先打）。

打者若轟出475呎以上的特大號全壘打，可以獲得30秒獎勵時間，最多60秒。如果雙方平手則有1分鐘的延長賽，仍然分不出勝負就以每人一回合各打3次，直到分出勝負為止。在球員工會的爭取之下，冠軍將獲得100萬美元獎金。

單屆最多轟的全壘打大賽紀錄為小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)在2019年創下的91轟（29、40、22）。主要是小葛瑞洛在第2輪與彼得森(Joc Pederson)打入延長賽，雙方轟到40比39才結束。不過那年最後是阿隆索(Pete Alonso)摘下冠軍。由於2020年停辦，阿隆索是本屆衛冕者。