巴西權威病理化驗所魯茲研究所（Instituto Adolfo Lutz）今天發布消息指出，美洲盃足球賽期間，至少有一種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變種病毒株進入巴西。

魯茲研究所分析的檢體取自比賽期間住在馬托格羅索州（Mato Grosso）的厄瓜多和哥倫比亞國家隊隊員，結果顯示變種病毒株B.1.216呈陽性反應。

6月13日厄瓜多和哥倫比亞兩隊在在潘塔納爾球場（Arena Pantanal）進行美洲盃揭幕賽。美洲足球總會（Conmebol）6月24日發布的報告指出，166名與美洲盃有關人士感染新型冠狀病毒。

B.1.216變種病毒株源自哥倫比亞，之前從未在巴西發現，但已在美國和加勒比海地區發現。不同於最初在印度發現的Delta變種病毒株，有關B.1.216的研究尚未指出它是否比其他變種病毒株更具傳染性或更致命。

魯茲研究所在確認發現新變種病毒株後，已向馬托格羅索州衛生廳發布警報，首府庫亞巴（Cuiaba）市的流行病學監測小組負責監測和隔離追蹤所有病例。

哥倫比亞國家隊與委內瑞拉、秘魯、巴西、阿根廷和烏拉圭隊在戈亞斯（Goias）、里約熱內盧和巴西利亞聯邦特區進行比賽；厄瓜多國家隊則在馬托格羅索和里約熱內盧與委內瑞拉、秘魯、阿根廷和巴西隊交鋒。

擔心變種病毒株入境是巴西各界批評和反對在當地舉辦美洲盃的最大主因。6月初美洲足球總會正式宣布將在巴西境內舉辦比賽時，巴西有46萬2966例因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡，決賽結束兩天後的今天，死亡人數已超過53萬3000人。

巴西與阿根廷決賽當天，馬拉卡納足球場（Maracana）門口發生球迷聚集，以及有球迷提出偽造的PCR核酸檢測證明。

根據美洲足球總會報告，在獲准入場觀賽的4000多名球迷中，有數百人出示PCR核酸檢測假陰性證明。