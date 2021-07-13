行政院發言人羅秉成12日召開記者會證實，台積電、鴻海／永齡基金會已完成合計捐贈1千萬劑BNT疫苗的契約簽署。民眾黨立委高虹安，引用上月質詢行政院院長蘇貞昌的名言「成功的人找方法，失敗的人找藉口」，強調這是她工作以來奉行的圭臬，這次疫苗捐贈過程是這句話的身體力行，相信各界都有目共睹。此文獲得破萬網友按讚，網路迴響熱烈。

高虹安6月8日在院會質詢蘇貞昌時，追問為何已經簽約的國外疫苗到貨率僅4.43%，蘇回答台灣的狀況確實比其他國家更有困難，高則以「成功的人找方法，失敗的人找藉口」一話反虧，更繼續追問蘇後續疫苗中的進口與國產配比，讓蘇無法招架，高一番質詢也獲得各界好評。

高虹安12日在臉書發文表示，這次企業為了疫苗捐贈奔走各方，背後是主事者為台灣人民焦急失眠、忍受各界評論，也以蒼生為念的艱辛。她上個月在國會質詢中，為人津津樂道的金句「成功的人找方法，失敗的人找藉口」，正是自己在企業工作時身為管理階層，經常被耳提面命、勉勵集團管理階層的名言。這次疫苗捐贈過程，即是這句話的身體力行，相信各界都有目共睹；BNT疫苗採購傳來捷報好消息，無異是為台灣防疫打了一劑強心針，期待台灣「疫過天晴」的那天儘快到來。

此文一出，短短不到1日即獲得超過1萬個讚、近400則留言與超過120次分享。網友紛紛回應：「感恩把台灣人民放在心裡！」「愛台灣的人跟愛台灣錢的人就是不一樣，愛台灣的人加油」、「台灣在這艱難時刻還好有你們的努力」、「民進黨政府此時應該非常汗顏」。