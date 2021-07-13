女星連靜雯過去在八點檔以「惡女」形象深植人心，不過已6年沒拍戲的她，曾因為劇情太不合理，而崩潰大哭摔劇本，加上身體突然拉警報，才讓她決定暫離演藝圈，現轉行從事直銷事業的她，月收入都有6位數以上。

連靜雯曾演出《台灣龍捲風》、《家和萬事興》、《世間情》等高收視率八點檔，精湛演技讓她受到不少觀眾喜愛，不過她當時卻有許多過不去的坎，據《鏡週刊》報導，她因為連續幾年的高強度拍戲，身心早已崩潰。

曾經因為收到劇本太不合理，就崩潰大哭，加上突然發高燒、肝指數飆高，卻找不出原因，讓她痛苦到躺在床上流淚，覺得不能再這樣沒日沒夜地拍戲，所以她決定不再拍On檔（邊拍邊播）的劇。

之後她轉行從事直銷，一開始還被酸民酸不紅才來做直銷，但她不以為意，在努力經營下，現在每個月就算不工作，都有6位數以上收入，近期因為疫情關係，她的拌麵生意也成長3成，她已考慮在新北三重買下大房子，接爸媽同住。

其實，連靜雯是名符其實的斜槓女王，不僅做直銷事業，還成為瑜伽老師、Youtuber，連靜雯瑜珈生涯已超過15年，她曾因看到一句話「你在幾歲的時候開始鍛鍊瑜伽，你的身體狀態就會停留在那個年紀」，因此開始練瑜珈，2017年她考取瑜伽證照，開啟教學之路，