(10:15更新)台股今(13日)開高走高，10點過後，指數衝上18018.04點，再創歷史新高紀錄。

蘋果股價創新高，周四將舉行法說會的台積電6月營收也繳出創新高的亮眼成績，股價今開高走高，開盤股價即站上600元，盤上一度來到608元，大漲15元，成為帶領台股再攻萬八的一大功臣。

美股周一(12日)再創新高，激勵台股今(13日)開盤上漲117.14點，以17931.47點開出，台積電開盤即上漲7元，站上600元整數關卡，電子、傳產、金融同步齊揚，大盤開高走高，指數一度漲逾180點，來到17999.32點，企圖再攻萬八。

不僅台積電開高，聯電開盤也以53.9元開出，上漲0.7元，聯發科也開高5元，開在940元，股王矽力-KY開高，以4050元開出，貨櫃三雄同步走揚，與疫苗相關的高端與聯亞藥因國際疫苗將陸續到貨而持續開低，聯亞藥股價再下探128.5元，跌逾8%，高端早盤低點也來到223元。

上市櫃公司6月營收3.35兆元，年增15.21%，創史上同期新高，繳出亮眼的成績單，根據本土法人統計，有多達137家營收創新高，已經是連續第4個月突破120家。

投資人樂觀期待即將公布的企業財報，周一美股3大指數再創新高，道瓊工業指數收盤上漲126.02點，或0.36%，收在34996.18點，標普500指數上漲15.08點，或0.35%，收在4384.63點，那斯達克綜合指數上漲31.32點，或0.21%，收在14733.24點。台積電ADR收盤勁揚1.72%，聯電ADR也上漲1.15%。

台股12日強勁反彈，指數終場收在17814.33點，上漲152.85點，成交值5540億元，電子股成交比重拉升至43%，航運與鋼鐵族群走勢相對震盪，統計三大法人買賣超，外資及陸資買超154.67億元，自營商買超25.47億元，投信則是賣超30.95億元，合計買超149.19億元。