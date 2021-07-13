台北市1名男子小陳（化名）3年前在信義區某間大雄精舍參拜禮佛，過程中突遭1名男子衝入舍內、持鐵棍毆打，他被打到頭破血流，送醫縫了數10針；打人男子辯稱因為小陳拿了太多「大悲咒水」已算偷竊，且是小陳先出手，他才用鐵棍反擊，屬正當防衛；法院一審判男子3月徒刑，二審駁回上訴，全案定讞。

判決書指出，小陳在2018年10月23日在台北信義路的大雄精舍禮佛，不料過程中遭到1名男子突然硬闖進精舍內拿鐵棒狂毆，當場所有人都嚇傻，連精舍負責人要不斷大喊「快點跑」，他後來衝出戶外不斷奔跑，對方才不再追，事後警方獲報後逮到打人的男子，檢方依法起訴。

打人的男子在法庭上辯稱，因為小陳在精舍取用太多大悲咒水，認為已達到偷竊的行為，他當下只是想把小陳抓出精舍，但沒想到小陳竟咬他，他才會拿棍子反擊，強調毆打屬正當防衛；不過此說法遭精舍負責人推翻，負責人表示當下進入精舍時已看見小陳頭破血流，2人沒有互毆情況。

法官認為2人非互毆，考量到打人男子患精神疾病、為低收入戶，判3個月徒刑，可易科罰金；案經上訴，男子仍依精神疾病要求從輕量刑，但高等法院認為男子在2011年至2020年間在精神科門診就醫71次，在警詢筆錄上陳述完整，法院審理時溝通順暢，因此認為量處3月徒刑並無不當，駁回上訴，全案定讞。