我國邦交國海地，總統摩依士上周遇刺身亡，國家陷入緊急狀況，宣佈戒嚴，並向美國求救。資深媒體人趙少康從海地看台海形勢，好奇如果台海發生戰爭，美國會派兵幫助台灣嗎？

海地進入緊急狀態並向美國求救，趙少康昨（12）日在臉書指出，美國國防部表示，會由國土安全部和聯邦調查局聯合派員到海地協助調查，但不願派兵到近在咫尺的後院海地協助維持政局穩定，只表示要幫助海地訓練軍警自己維護自己的治安。

海地總統摩依士（Jovenel Moise）遭暗殺。（資料照／美聯社）

趙少康提到，美國剛從阿富汗把全部軍人從軍事基地撤回，寧願讓阿富汗的85%都被塔利班控制，美國不願派兵出國的態度十分堅定、清楚。

此事不禁讓人拿海地對比台海形勢，趙少康質疑，如果台海發生戰爭，美國會派兵幫助台灣嗎？還是只願意協助台灣自己防衛自己？

趙少康認為，從上週白宮印太事務協調官坎貝爾宣示美國不支持台獨，到此時美國對海地的態度，加上美國從不肯對台海表達戰略清晰，美國會不會派兵防衛台灣，不是十分清楚嗎？