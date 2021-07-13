小編今天（13日）精選5件不可不知的國內外財經大事。陽明這次現增發行新股價，最終訂在182元，募資金額291.2億元，與12日收盤價相差僅7％，其中台驊將以不超過10億元為限認購陽明現增新股，顯示業界對航運股的後市仍看好。

【1】陽明詢圈定價182元 募資291億

陽明海運董事會12日決議現金增資訂定實際發行價格出爐，每股發行價為182元，創航運史上最高現增價格，採詢價圈購方式辦理現增發行1.6億股（16萬張），以陽明12日收盤價195.5元計算，折價約7％，陽明將從市場募集資金291.2億元。

【2】歐盟擬對航運課碳稅 業者緊張

歐盟執委會本周三（14日）將提議大幅修改2005年推出的「碳排放交易體系 」（ETS）機制，首度將航運排放納入其中。此舉引發歐洲航運業高度關切，批評這不僅是變相加稅，也可能對於減碳行動帶來傷害。

【3】又大賺！中鋼業績年增逾62％ 受惠鋼價續揚

受馬來西亞廠出貨受阻影響，中鋼6月營收388.23億元較上月略為下降、月減2.25％、年增62.32％，累計上半年合併營收為2132.69億元、年增41.68％，創同期新高。法人認為，伴隨6月鋼價續漲，預估單月獲利水漲船高。

【4】美企財報季開跑 Q2獲利估暴增64％

美國第二季企業財報將在本周開跑，隨著今年上半年企業強勁獲利帶動美股屢創新高，市場對第二季財報也寄予厚望。根據FactSet對分析師調訪指出，標普500企業第二季獲利可望年增64％，將創下逾十年最佳成績。

【5】北京反壟斷再開鍘 這回騰訊系剉咧等

隨著去年《反壟斷法》發布，大陸國家市場監管總局不斷加強對網路巨頭的審查，繼阿里系之後，最近反壟斷矛頭有指向騰訊系之勢。據路透引述知情人士指出，騰訊旗下的騰訊音樂近日被監管部門要求放棄獨家音樂版權，並支付50萬元（人民幣，下同），做為稍早未如實申報併購另外2款音樂應用酷我音樂、酷狗音樂的裁罰。