文華東方酒店今年設計的月餅禮盒，融合首飾收納的巧思，可作為珠寶盒使用。（圖／台北文華東方酒店）

今年台北文華東方酒店月餅禮盒 時尚體面，拿在手上也高雅。（圖／台北文華東方酒店）

台北遠東飯店的「花賞」豪華禮籃，內有月餅禮盒、香傳紅燒牛肉麵、XO醬及菌菇醬、紅酒、八方新氣迎新存錢筒，以及當季文旦。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店）

台北遠東飯店「豪華月餅音樂禮盒」，不僅可收納還是音樂盒。（圖／香格里拉台北遠東國際大飯店）

台北美福大飯店的「喜月中秋禮盒」，內有四款各具特色的日式桃山月餅，並揉入流心內餡。（圖／台北美福大飯店）

台北美福大飯店「喜月中秋禮盒 」，內有4個廣式月餅與4個桃山皮月餅。（圖／台北美福大飯店）

美福飯店今年結合英國百年茶品牌Whittard茶葉，推出「鵲悅尊爵藍中秋禮盒」。（圖／台北美福大飯店）

台北君悅「君鑫中秋禮盒」，內有蓮蓉雙黃、棗泥核桃、XO干貝與黑芝麻夏威夷豆四款傳統風味月餅。（圖／台北君悅酒店）

圓山飯店的「圓山音樂寶盒月餅」，是「會唱歌的經典廣式月餅禮盒」。（圖／台北圓山大飯店）

大直英迪格酒店廣式月餅中秋禮盒，外觀設計以北市知名登山步道「金面山」為發想。（圖／台北大直英迪格酒店）

君品酒店「畫中月」月餅禮盒設計靈感來自蘇軾的「花影詞」，標榜收納了世人最古典的祝福。(圖／君品酒店)

距9月21日中秋節尚有兩個月，但為超前部署搶先機，觀光飯店中秋禮盒行銷戰卻已正式起跑，台北文華東方酒店、美福飯店、香格里拉台北與台南遠東國際大飯店、君悅酒店、圓山飯店，以及大直英迪格酒店和台北君品酒店，均已正式啟動中秋禮盒預購專案並配合早鳥折扣強力促銷，隨著截止日不同，早鳥優惠則自77折至88折不等，較往年提前半個月發動月餅行銷戰。

為滿足不同客層自食或送禮需求，前述發動今年第一波中秋月餅行銷攻勢的觀光飯店，均推出多種不同內容與價位的禮盒搶市，香格里拉台北遠東國際大飯店更另外以精品行李箱概念設計推出了一「花賞．中秋豪華禮籃」，裡面除有月餅禮盒外，還有飯店熱賣的「香傳紅燒牛肉麵」、「香傳XO醬」及「香傳菌菇醬」、紅酒，以及「八方新氣」設計的「迎新存錢筒」與當季文旦，欲藉豐富內容爭取市場青睞。美福飯店則除月餅禮盒外推出「美福中秋燒烤組」，內有「台灣噶瑪蘭香腸」與「美國凝脂燒烤牛肉片」等，順帶搶中秋烤肉商機。

人要衣裝、佛要金裝，月餅禮盒則要精緻包裝，所以每家飯店的中秋禮盒外觀都經特別設計，且兼顧環保、標榜月餅吃完了，盒子可回收再利用。更有甚者，有業者直接就以珠寶盒或音樂盒概念設計月餅禮盒，除外觀時尚搶眼吸睛，附加功能也成為賣點與亮點。

台北文華東方酒店今年的中秋禮盒就延續環保理念並融入巧思，精心設計成高雅華麗的珠寶盒，，扇型手提包的外型融入了蝴蝶蘭與台灣特有蝴蝶的獨特花紋，盒內不僅有滿月造型的鏡子，並設有項鍊掛勾及戒指、耳環的收納空間，中秋佳節品嘗完月餅還可以將絨布束口袋作為收納飾品配件使用，充滿巧思的禮盒設計值得消費者收藏並做為珠寶盒使用，賞心悅目又兼具實用，為居家收納增添美感。

香格里拉台北遠東國際大飯店搶攻中秋送禮商機，推出四款秋節禮盒及三款禮籃，其中「豪華月餅音樂禮盒」，內含4顆月餅及限定版濾掛咖啡與手沖咖啡壺，禮盒不僅可收納還是音樂盒，時尚又實用。

台北遠東「豪華月餅音樂禮盒」的月餅有傳統廣式與日式桃山皮月餅，搭配兩款濾掛咖啡包，還有飯店獨家特製的304不鏽鋼材質的手沖咖啡壺，壺身呈現霧面黑金高質感，細長的壺嘴便於控制出水量，禮盒設計採尊貴紅的典雅款式，以結繩之藝繫起花好月圓的寓意，標榜賞月品餅佐咖啡，伴隨音樂盒傳遞的美妙音樂，歡度團圓時刻。

圓山大飯店國宴點心廚藝團隊今年結合創意巧思，推出「圓山音樂寶盒月餅」與「圓山茶玉盤餅」二款月餅禮盒。其中「圓山音樂寶盒」是「會唱歌的經典廣式月餅禮盒」，禮盒以「圓山紅」設計四方音樂寶盒，啟動音樂鈴平安圓滿的發條，即可在月圓人團圓時刻欣賞美妙的樂曲，禮盒內為經典廣式月餅。

「流心月餅」是圓山大飯店首度推出的新口味，圓山將之與昔日蔣夫人宋美齡女士送禮及招待賓客必備的永安烏龍茶搭配，用金、紅兩色的禮盒盛裝，量版禮盒的上蓋，雷刻了圓山大飯店商標的竹木托盤，讓禮盒更有溫度、實用性及紀念收藏價值，送這款極盡巧思設計的「圓山玉盤茗茶」月餅禮盒，全台限量5000盒，勾起有心人收藏慾望。

台北君品酒店今年推出的月餅禮盒「畫中月」，不僅文氣並帶「仙氣」，有兩款不同組合的經典款2880元，包含6入廣式月餅，鳳梨南瓜子、棗泥蛋黃、松子蓮蓉、香柚、桂圓紅棗與伍仁金腿各一。品茗款3280元，4入廣式月餅有棗泥蛋黃、香柚、桂圓紅棗、伍仁金腿口味並搭配1罐南投檸香紅茶。

掃不走的花影，映入眼簾的明月，，君品酒店「畫中月」禮盒設計靈感來自蘇軾筆下「花影詞」，標榜收納了世人最古典的祝福。 「畫中月」月餅禮盒的上蓋是一幅宣紙掛畫，印上故宮成扇上的金蕊流霞秋菊，搭配唐代陰行先秋色的繽紛詩句「山棠紅葉下，岸菊紫花開」。下蓋是竹片托盤，盛裝極品手工廣式月餅，打開禮盒，舉手投足都是中秋相聚的浪漫

君悅酒店「君鑫」與「禧悅」中秋禮盒，結合台北市市花「杜鵑」圖騰意象融入兩款贈禮設計，襯以耀眼的黃、紫、紅、金色調，賦予贈禮希望活力與財運亨通的祝福寓意。台北美福飯店將英國百年茶品牌Whittard放入今年的中秋禮盒，推出「鵲悅」月餅禮盒，禮盒設計蘊含著鳥語花香的富裕豐盛之意。 大直英迪格酒店今年的廣式月餅中秋禮盒，外觀設計以北市知名登山步道，同時也是熱門拍照景點的「金面山」為發想，結合疏落有致，象徵基隆河蜿蜒水岸的曲線，在皎潔月光的映照下，散發具有獨特美感的意象。