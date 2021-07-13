2018年12月，高雄一名林姓工程師和鄭姓女同事到屏東舉辦路跑活動，因公司人力不足，鄭女於是另外邀請2名還是學生的閨蜜來打工，一起擔任工作人員。豈料，4人一同入住民宿過夜，開心喝酒聊天後，3名女子因不勝酒力各自上床就寢，林男竟心生歹念，輪流性侵鄭女2名閨蜜。事發後法院一二審均依強制、乘機性交罪判處其8年徒刑，另民事部分如今也出爐，高雄高分院判林男須賠償其中一名女閨蜜80萬元，不得上訴。

根據判決書內容指出，2018年12月22日晚間，林姓工程師與鄭姓女同事，以及鄭女2名還是學生的好姐妹，一起籌辦公司活動，孰料4人入住民宿當晚，酒足飯飽、相談甚歡後，3名女子因醉意上來，各自回房入睡，林男竟趁熄燈之際，悄悄接近鄭女其中一名閨蜜A女，對她上下其手、親吻愛撫，並以手指性侵得逞。

當下還沒完全入睡的鄭女閨蜜B女，因為目睹全程，嚇得不敢出聲，但看到A女內褲就要被脫下，擔心她遭性侵，B女當機立斷，假裝口渴起床喝水，盼藉由動靜嚇阻林男。但B女萬萬沒想到，林男色慾薰心，直接將目標轉移到她身上，一把拉B女坐在自己腿上，強行用嘴餵她喝水，過程還不斷親吻揉胸，B女雖頑強抵抗，可仍不敵男性先天力氣和體型優勢。

此時鄭女聽聞聲響，也跟著起床查看，隱約見到床上出現男女交疊的影子，驚覺事態有異的她，隨即拍打床鋪試圖制止，可林男完全不理，氣得鄭女跑出門打電話向男友求救，林男見狀立馬追了上去，一把搶走鄭女手機恫嚇「不關妳的事」、「不會碰妳！」鄭女當場因無計可施，難對外求援，加上情緒緊繃，只好默默回房、背對床鋪，整晚不敢入睡，而林男則變本加厲，回頭繼續侵犯B女，並強行脫褲、性侵得逞。

事發後B女精神恍惚，一返家不僅忘關瓦斯、電燈和水，時不時還會崩潰大哭、縮在餐桌下吃飯，無論家人如何關切，她都不願對話，直到B女鼓起勇氣，告知A女她們全遭性侵，並告訴姊姊真相，姊姊因此氣得直呼「她邊說邊哭，說到那些比較親密的動作時，哭到不能說話，情緒完全崩潰，等她哭完情緒平穩後，我才帶她去報警。」林男惡行才終於曝了光。

由於B女受害後，確診急性壓力反應和適應障礙症，遂向林男提告求償100萬元精神賠償，但地院審理時，林男辯稱A、B女自願跟他發生關係，最好的證明就是當晚她們都沒有求救，隔天還跟他一起工作、吃飯、大合照，儼然不像受害者。

不過高雄高分院認為，2女應是為自保才不敢張揚，加上B女兒時曾因反擊襲胸者遭對方痛毆，此次自然更不敢呼救，是林男有所曲解，並決定採信2女辯詞，依強制、乘機性交罪判處其8年徒刑，加上林男如此漠視女性性自主權，犯後以飾詞狡辯，因此高雄高分院也判他須賠償B女80萬元確定。

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