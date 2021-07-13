不少人存夠錢退休後，仍想找輕鬆的兼職工作來打發時間，也藉此認識一些新朋友，一名網友好奇詢問大家有無推薦的兼職工作，貼文引起討論，網友一面倒狂推保全或警衛相關工作，且選擇在國小或幼稚園擔任保全最棒，因為工作環境單純又很輕鬆，很適合半退休的人。

一名網友昨在PTT上發文表示，他辛辛苦苦工作了10幾年，預計在今年的年底可以存到500萬左右，而500萬，加上5％的股息，就算完全不工作，一年也有25萬元，平均下來每月有2萬元可用。

該網友指出，他現在與父母同住，沒有貸款，未來也不打算結婚生子，不過，為了打發時間和交朋友，明年起想找兼職工作， 原PO表示希望工作內容「輕鬆愉快」，並希望能有年輕女同事，而薪水部分，只要時薪160元或月薪2萬4千元即可，因為加上股息，每個月4萬多其實很夠用了。不知道大家有沒有推薦的工作？

不少網友推原PO去應徵保全或是警衛，指出這份工作很適合半退休的人殺時間，「保全，我現在就是兼職保全」、「國小或幼稚園保全，環境單純」、「也可考慮大樓保全，但不要亂搭訕女生」、「國小警衛」、「建議找工廠保全，銀行的更好」。