台股近來強勁上攻，7月突破歷史新高，市場成交量能亦屢屢刷新，指數攻「萬8」之際，短線獲利了結賣壓增大、籌碼趨於混亂之際，台股近期波動明顯加大，不過國際景氣邁向復甦，股市中長線仍可望維持多頭，市場震盪之際，投資佈局宜採取分散投資策略、不過度集中，建議在投資組合裡增加採取高股息、低波動的投資標的，以因應股市波動度加大的市場環境。

台股ETF之中，訴求高息低波者包括元大台灣高息低波(00713)、國泰標普低波高息(00702)、FH富時高息低波(00731)，而投資標的以台股為主僅有「元大台灣高息低波」（00713）。便符合上述兩大特色，可考慮納入資產配置中，提升整體投資組合的穩定度，「元大台灣高息低波」（00713）追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動指數，該指數特性除了以高股利率為重點選股依據外，同時以營運穩定度、權益報酬率、價格動能及股利發放品質等指標為遴選標準，可降低賺股息卻賠價差的風險。

「元大台灣高息低波」指數佈局策略不同於台股加權股價指數有六成權重集中在科技類股，而採取分散投資策略，現階段側重橡膠、鋼鐵、航運、造紙股等原物料股，以及包含金融、食品、貿易百貨股等傳統產業，因此即便今年以來台股個股快速輪動，臺灣指數公司特選高股息低波動指數截至2021年7月6日，今年以來指數（含息）報酬表現仍有24.77%，近一年來指數（含息）報酬表現為39.22%。

另一方面，該指數將個股權重上限設定為10%，以降低過度集中單一個股的風險，並將個股波動風險做為決定指數權重的重要依據，故可觀察到該指數在波動風險方面較台股加權股價指數為低。

「股神」巴菲特（Warren Buffett）在旗下波克夏公司Berkshire Hathaway今年股東大會上表示，隨經濟復甦加速，從許多業務看到通膨現象。的確，最近從許多數據中都可以發現通膨加速的情況，箇中原因很多，包括市場需求回升和供應鏈恢復不及的干擾。在當前全球經濟處在高成長與高通膨的模式下，資金有機會挪移到傳產股與高股息股票，最近也可見到相關類股明顯轉強。因此，投資人可在投資組合中酌量增加相關投資標的，來獲取超額報酬的機會。