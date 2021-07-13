全國三級警戒超過2個月，今（13）日起微解封，適逢前總統馬英九71歲生日，他也虔誠許下兩個願望，除了希望國人能有充足、合格的疫苗外，也期盼各界放下意識形態，節制在網路上的攻訐，不要再為疫情添亂。

今起微解封，部分管制措施鬆綁，但各地方政府考量民眾安全，仍然維持必要規範，包括餐廳禁止內用等，馬英九在臉書表示，知道很多民眾、商家，即使殷切期盼能趕快恢復疫情前的正常生活，但為了更多人的健康，他們也願意自動配合，這點讓他很感動，台灣人真的很有愛。

馬英九指出，更值得關注且欣喜的，是包括永齡基金會、台積電等民間企業購買BNT新冠肺炎疫苗，終於傳出好消息，他期盼這批共計1千萬劑疫苗早日進來，稍稍舒緩國人「打不到疫苗」的恐慌，也希望慈濟基金會購捐的5百萬劑BNT疫苗，能儘快跟上，早日到來。

這段期間，聽到很多來自民間基層的聲音，讓馬英九真切體會民眾的恐慌。他說，很多人每天守在電腦前，在各大醫院網站搶殘劑預約；還有人每天奔走各診所，只為了碰運氣搶臨時釋出的殘劑名額；更有人在醫院外徹夜排隊苦守18個小時，只為了搶殘劑名額的號碼牌。政府自購疫苗數量嚴重不足，到貨又不如預期，整個社會還因政府任意挪動施打群組順序而分化，讓他深感難過。

台灣疫情蔓延，前總統馬英九希望能盡快有足夠疫苗供國人施打。圖為新北市三重綜合體育館接種疫苗狀況。（資料照／黃世麒攝）

今日是馬英九71歲生日，他則許下兩個願望，首先是希望國人都能有充足、合格的疫苗，也有選擇疫苗的自由，並提到，這次民間企業、宗教團體購買疫苗捐贈政府，過程中政府卻一直予人「技術性卡關」的感受，現在終於能步上正軌，希望這是一個好的開始，也提醒政府要真心誠意，一心為民，要更有責任，讓國人不因施打疫苗而影響團結。

第二，他期盼各方放下意識形態，共同以科學、務實的態度面對疫情，務必節制在網路上的相互攻訐，不要再為疫情添亂。舉例來說，這次企業採買BNT疫苗，最終還是與代理的上海復星醫藥簽約，回歸商業機制與正常的兩岸關係；過去所謂「1450」在網路上攻擊BNT是「中國疫苗」的聲音，希望不要再出現。

馬英九表示，此次疫情影響整個世界，更是國人的生死大事，我們沒有再內耗的本錢，因此再次呼籲大家，在解封之前還是盡量避免外出，尤其不要到各旅遊景點造成群聚，努力再撐一下，只要有充足的疫苗，「輪到你就打」，趕快達成群體免疫力，早日重回正常生活。