【愛傳媒楊秉儒評論】去年8月，林全的「東洋藥品」跟擁有BNT疫苗「大中華地區代理權」的「上海復星醫藥」原本談成了3000萬劑的BNT疫苗購買案，含冷鏈倉儲一劑平均約31~32美金；但是防疫指揮中心不願意授權，並且表示只願意購買200萬劑；理由是「無法押寶單一公司」、「國內專家評估後，認為臺灣可以承受的量是200萬劑」。後來東洋再提議購買1000萬劑，就算防疫指揮中心研判政府只能承接200萬劑，「東洋藥品」也願意將剩下的這800萬劑以自費方式提供國人施打，但是依然遭到防疫指揮中心嚴拒。

破局之後，衛福部自己接手與BNT談，後續介入接手談判，對方的開價一下子飆升為每劑超過40美元甚至接近45美元。若與台積電、郭台銘這次談到的每劑32美金相比較，這一來一回的價差總額將近7000萬美元。

陳時中在立法院被國民黨立委陳玉珍質詢砲轟後，立馬反駁「我眼睛從沒看過31、32美元這種價格。」結果，台積電與鴻海的採購價格，就是每劑32美元左右。所以，整個民進黨政府與國際藥廠談判的功力，比不過一個紅頂商人郭台銘？比不過「護國神山」台積電？那這樣當初幹嘛擋林全的「東洋藥品」幾乎快談成功的3000萬劑BNT疫苗購買案？

2021年5月底，在政府開放民間捐購的前提下，郭台銘提出捐購500萬劑BNT疫苗，防疫指揮中心與衛福部食藥署又緊急大轉彎，提出多項申請條件，要求郭台銘先備妥八大相關文件，然後又藉口BNT疫苗尚未取得衛福部的緊急授權命令，被抓包之後又趕快把放在衛福部食藥署網站上的緊急授權相關資料下架，自以為這樣就可以船過水無痕的湮滅證據，殊不知「凡走過必留下痕跡，凡PO過必留下證據！」

「東洋藥品」為何一開始就打算採購到3000萬劑的大量新冠疫苗？郭台銘為何心心念念就是要採購BNT疫苗？就連慈濟基金會也再三呼籲民進黨政府能讓他們採購BNT疫苗？

因為BNT疫苗是目前全球新冠疫苗中，唯一可供12歲至17歲之未成年族群施打的新冠疫苗，也是目前新冠病毒防禦率超過83%、副作用又低的疫苗。而目前臺灣若想要達到「群體免疫」，降低新冠病毒威脅的可靠作法，就是讓盡量更多的臺灣人民每人能夠施打到兩劑新冠疫苗。這無關於陳時中與民進黨政府所辯稱的「當時的時空背景，臺灣的疫情並沒有這麼嚴峻。」而是「臺灣本來就應該儲備到4000萬劑以上的新冠疫苗。」

然而在這個大前提之下，民進黨政府什麼正事都不幹，大手一揮，砍掉「東洋藥品」的3000萬劑訂單，小裡小氣的說：「我們只要訂個200萬劑意思意思就好。」結果搞到交易破局，卻還一天到晚吹噓自己「超前部署」；牛皮吹破之後，為了避免被發現自己這個民進黨政府其實什麼事情都幹不好，其實民間都買得到新冠疫苗，就你民進黨政府買不到，又開始想方設法的改標準、改授權、改紀錄…，反正就是不許任何一家民間企業、慈善團體、社會公益組織搶在「大有為民進黨政府」的前頭佔功勞。不是不能買BNT疫苗，是不准你們搶在民進黨政府的前頭買到BNT疫苗；不是不能救人命，是不准你們搶在民進黨政府的前頭救到臺灣人的命。我民進黨政府可以去向日本乞討AZ疫苗，去向美國乞討莫德納疫苗，疫苗數量不夠，不關我民進黨政府的事。因為染疫死了700多人，因為打了AZ疫苗之後猝死了300多人，那是他們命不好，不關我民進黨政府的事。

2021年7月12日，「防疫苗指揮官」陳時中在例行疫情記者會上嗆聲：「我以前的眼睛沒有辦法看到現在的結果啦！對不對，疫苗未來也可能有很多種不同的價格。在前面的時間上，我們沒有辦法了解到各種價格的一個變化，疫苗這個市場它也是千變萬化，根據時間上的不同，購買量的不同，狀況的不同，各有不同的價格，所以在國際上購買疫苗或購買藥裡面，都是把藥物價格列入保密事項，價格本身要做比較，有時序上、購買量還有很多背景情況的不同，很難在一個平台上直接做價格的比較。」陳時中指揮官，如果你是如此顢頇無能，請問我們還需要你這個防疫苗指揮官做啥？我們還需要你們這個民進黨政府做啥？

如果各位還愛臺灣，請看清楚，究竟是誰在害臺灣。

作者為資深媒體人

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