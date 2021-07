【愛傳媒黃文博專欄】看似渺無止境的三級plus警戒,讓我們對時間有了深層體會。鐘錶秒針如常一格一格前行,但待在家的實際感受,很像從事件視界(event horizon)掉進黑洞,時間變得凝滯緩慢。

吃完中飯,午覺睡了,音樂聽了,雜誌看了,運動做了,點心用了,怎麼還沒到四點?

時間當然沒有改變,是漫長的等待改變了我們對時間的規律感受。這段日子的等待都跟疫情密切相關,等數字、等解封、等疫苗、等殘劑、等紓困、等外送。從5月中到現在,人生磨的就是一個等字。

慢慢等待的滿滿體驗,真應了巴爾扎克說的:「人類所有的本事無非耐心加時間的總合」這話讓人太有感,在等等等的日子,誰能耐心等下去,誰的本事就大。

換言之,沒本事的,飛去美國打疫苗了,我們留在台灣等疫苗的,都算非常有本事的人啊!不必等你罵我阿Q,連我自己也覺得很諷刺。我們會留在台灣等等等,哪裡算本事?根本就是因為沒本事嘛!

話說回來,台灣人實在過度有耐心了。大家乖乖地聽午後兩點的記者會,乖乖地等候患寡又患不均的疫苗施打,乖乖地使用語焉不詳的預約系統,乖乖地巴望國際疫苗快快進來。台灣人的耐心如此強大,像從小吃乖乖吃上了癮,真是統治者的福氣,因為我們太好帶了!

那些不願待在這裡耗的人,雖說沒有耐心等待的本事,但人家有能力,一是財務能力,二是評估時間成本vs等待風險的能力。總之,他們不會也不必乖乖坐等,經過成本/風險評估後,不想陷入等待的迴圈,拒絕被時間折磨,一走了之。

人民的耐心等待,絕大多數出於能力不足的無奈。然而,政府荒謬的時間觀念,讓全台灣的時間感變得凝滯緩慢,讓台灣人在未知的等待中,乖乖遭到時間之磨的碾壓,期間磨耗掉的個人生存力以及整體競爭力,損失難以估計,即使有幸恢復正常,絕對元氣大傷!

蕭伯納說過一句話:「人生有兩齣悲劇,一齣叫做萬念俱灰,另一齣叫做躊躇滿志。」沒想到,這兩齣悲劇,正在此刻的台灣熱烈上演,而且以慢動作演出。

越來越多的乖乖民眾覺得眼前人生彩色轉黑白,雖然尚未到萬念俱灰的地步,卻也無計可施,但憑政府發落。而怪怪政府則自我感覺良好,或許還不敢躊躇滿志,卻攬鏡自賞,不掩得色。

悲劇進行式的台灣,益發突顯統治者與民眾對時間觀念的巨大落差,堪稱另類型態的「何不食肉糜」。

關於民眾翹首以待的疫苗採購,我們已經無法期待政府比照大哲學家康德每天於三點半出門散步般準時,但高層與官員最少應該省思達爾文說的:「敢浪費就算一小時時間的人,也能證明他不懂得珍惜生命的價值。」台灣的官,才用兩個月就跟世界證明了他們完全不珍惜台灣人的生命。

時間不只是一把殺豬刀,還是一面照妖鏡,照出只能用無限耐心癡癡等待的乖乖民眾,照出有能力拒絕乖乖等待的優勢族群,也照出慢慢慢慢慢慢推動時間之磨的任性政府。

對時間的詮釋,我認為沒有人說的比剛去逝作家傑若米・狄奇(Jerome Dickey)更好,他說:「早到是準時,準時是遲到,遲到是無法接受(Early is on timeon time is lateand late is unacceptable.)」

疫苗確定遲到了,就算無法接受也必須接受,罷了。問題是,如果是故意遲到呢?那可就不是無法接受,而是無法原諒了。

作者為資深品牌專家

照片來源:作者提供。

●摘錄自品牌原來如此,原文分享於作者臉書,經授權刊載。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場。