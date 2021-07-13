【愛傳媒葉元之專欄】鴻海成功購得BNT疫苗，蘇內閣立馬跳出來邀功，說是公私協力的結果。面對外界質疑之前蔡政府卡郭董捐疫苗，羅秉成發言人回應，「這講法很卡通，既不真實又不公平。」

羅發言人提到「卡通」，真的很貼切，因為確實之前都在卡，直到民怨沸騰，郭董找上蔡英文攤牌，後來才被迫「通」。所謂的「卡通」，就是「先卡後通」。

郭董早在5月23日就說要捐疫苗，6月1日向衛福部送件，最初陳時中還冷言冷語，直說郭董拿不到「原廠授權書」，沒辦法證明買到的是真貨；蘇貞昌也酸，疫苗跟口袋裡的錢不一樣，郭台銘想要捐，也必須手上有疫苗現貨才行。兩人都一副坐壁上觀樣，等著看郭董笑話。

6月4日我在接受廣播訪問時就指出，既然政府買不到疫苗，而郭董願意用自己的管道協助捐贈，政府更應該主動積極協助郭董，而不是坐在那裏等原廠授權書，這才是公私協力，同島一命。

很高興行政院後來終於體認到「公私協力」的概念。

當時我說，政府機關如果要幫助你，可以找100種方式幫助你；如果要卡你，可以找100個理由卡你。從結果來看，最初民進黨就是用「原廠授權書」在卡郭董，直到後來才放行。

無論如何，民間還是買到了疫苗，恭喜台灣。事實證明，天下無難事，只怕有心人。若是民進黨政府不要政治防疫，郭董可以在一個月前就買到疫苗了。凡事都要搞到民怨沸騰，政府才願意幹正經事，是台灣人的無奈。

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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