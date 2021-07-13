【愛傳媒蔡詩萍專欄】國內疫情，仍維持三級警戒，但做了「微解封」。

然而，所謂的「微解封」，地方縣市多半不敢買單跟進，尤其是，民進黨執政的直轄市，最後連試著想要跟進的台南市，都髮夾彎喊卡了，所以，「微解封」似乎在效果上，沒有達到它要的目標，陳時中部長被罵翻了！「順時中」又變成「逆時中」！

這個「微解封」，在網路上，一時淪為笑柄，各路人馬都上來「微解碼」一番，我這老文青，看了手癢，心也癢，我學問這麼好，怎麼不咬文嚼字，玩它一玩呢！

其實，我覺得陳時中部長，是很聰明的，他不但在壓力下，想出一個「微解封」的創意，讓民眾，讓地方政府一陣忙亂，最後什麼都沒跟進，還不經意的，顯露了，他身為一個「在威權體制年代」，在「大中國意識下」受教育的一代，原來還是有著深厚的國學造詣呢！

此話怎講？！

現在大家受到了，「去中國化」的影響，早就忘了「微」這個字的深意，又在「自戀文化」的衝擊下，只在乎自己帥不帥，美不美，因而多半是透過「微整型」，來認識「微」這個字的。

只知道「微整型」是不動刀的整型，是打打玻尿酸之類的美容，遂以為，「微解封」就是「打不到疫苗下」，「小小的解封」而已！

但是，錯了，如果只是「小小的解封」，那有什麼好怕的呢！但，沒有足夠的疫苗可打，「小小的解封」就可能釀成再一次疫情飆升的災難，難道陳時中部長不懂，不知嗎？

他其實知道的，反而是網友們，在微整型的年代長大的年輕朋友們，不知道這「微」字的微妙啊！

你千萬不要以為，「微解封」就是「小小的解封」、「一點點的解封」，錯，錯，錯，「微解封」在陳時中部長的盤算裡，根本就是「沒有解封」，「不解封」的意思。

為什麼？！

我們這一代在威權年代，在「大中國意識」下長大的一代，是讀過《中國文化基本教材》的，其中《論語》裡，那位老夫子孔子，就用過這個「微解封」啊！

啊，抱歉，我過頭了，是孔老夫子就用過這個「微」字的精義啊！這「微」字，哪裡是「一些些」、「一點點」、只打玻尿酸的意思呢！

在孔老夫子的本意裡，根本就是「不」，「沒有」的意思，你懂嗎？孔子，一生敬佩的人不多，管仲是其中之一，為何？他輔佐齊桓公，稱霸諸侯，阻擋夷狄入侵，「微管仲，吾其披髮左衽矣！」

這「微」管仲，可不是「小小的」、「一點點」的意思啊，打玻尿酸的管仲啊！根本就是驚嘆號的讚美，「沒有」管仲的話，整個中原就淪為夷狄的天下啦的意思！

所以你知道啦，這陳時中部長雖然是民進黨的部長，但他也唸過一些《論語》，知道「微」字的精義，可是大有學問的啦！

「微解封」就是最後讓你知難而退的，「不解封」的意思啦！

你也許會說，啊人家阿中那麼老實，連去年登台小巨蛋，跟詹雅雯唱《戀情海》時，人家都是一副害羞的模樣啊！害不害羞，不是重點，如果你再多了解一些關於這「微」字的學問，你就明白我的意思了。

《古文尚書》裡有這麼一句：「人心唯危，道心唯微。唯精唯一，允执厥中。」很難嗎？好吧，我把關鍵字圈一圈，你會容易懂：

「唯危」，「唯微」，「唯一」，「厥中」，你看關鍵字全在：人心一旦慌了，社會的核心價值也沒了，怎麼辦呢？只好統一標準，聽那個「阿中」的！？

所以，你懂了沒，「微解封」，就是「沒解封」「不解封」，懂了嗎？最後還是「允執厥中」阿中說了才算！對了，為了證明我的學問不是「微學問」，我告訴你，那本《古文尚書》是東晉時的偽作。

噢，你也許會問：那名畫「蒙娜麗莎的微笑」，到底是，「有笑還是沒笑」呢？問題真好，你不妨多注意一下政客們的臉吧！他們「微笑」是「有一點笑還是沒笑」呢？

這段數太高，通常，我會用另外一句替代：那叫皮笑肉不笑！

作者為知名作家

照片來源：疾管署截圖。

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