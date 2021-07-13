在經濟強力反彈、本周財報季開跑等因素激勵下，周一美股3大指數同步再創新高，道瓊甚至一度挑戰35000點大關，股票市場相當熱絡，然而有分析家認為，美股第三季承受「5P」壓力，包括價格、疫情、資產配置、政策及獲利等利空，將導致美股出現崩跌，標普500指數可能會在第三季重挫8%，跌破4000點大關。

MarketInsider報導，美國銀行旗下的分析師團隊根據目前的經濟現況做出預測，他們認為，今年上半年各項金融資產都在好消息刺激下大幅成長，但可能因此出現回檔，尤其價格（price）、疫情（pandemic）、配置（positioning）、政策（policy）及獲利（profits）都已形成壓力，將讓債券、股市及大宗商品的報酬率下滑。

由於Delta變種病毒已經影響多個國家的經濟復甦速度，因此分析師認為，今年與明年的經濟成長速度與獲利將會下修，導致金融資產的風險變高。此外，目前的資產價格都已來到高點，有很大的機會發生回檔。

除此之外，分析師認為，投資人在金融資產的配置同樣是關鍵，許多人誤以為科技股是很好的避險選項，但其實並不是，標普500指數可能會在第三季跌破4000 點，較目前水準下跌約8%。

各國政府對於經濟政策的關注，同樣是股市能否保持穩定的關鍵，分析師表示，通貨膨脹數據已削弱經濟振興與寬鬆貨幣政策的影響力，同時美國總統拜登的基礎建設計畫前景也變得黯淡，且大陸的政策充滿不確定性，讓央行不得不提防該國脆弱的金融業出現過熱。

受到潛在的疫情風險、供給鏈短缺、經濟成長放緩等因素影響，各大企業在今年下半年的獲利將承受壓力，且投資人不安的情緒也可能提早反應，企業第4季獲利下滑的利空可能在第3季的股價就出現，造成股市提前下跌。