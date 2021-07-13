本周財報季開鑼前，投資人信心增強，由特斯拉和銀行股領軍，周一美股三大指數同步創下歷史收盤新高，道瓊指數距離35,000點大關僅一步之遙。

周一收盤，道瓊工業指數漲126.02點或0.36%，為34,996.18點。標普500指數漲0.35%，為4,384.63點，今年來已累計上漲約17%。那斯達克指數漲0.21%，為14,733.24點。三大指數均創下歷史收盤新高。

標普500指數11大類股僅必需消費品類股和能源股收黑。材料股大漲2.28%，表現最佳。

標普金融股指數收漲0.97%。在展開第二季業績發布期之前，投資人顯得謹慎樂觀。摩根大通、高盛等大公司打頭陣，將於周二盤前公布業績。摩根大通收漲1.42%，高盛漲2.35%，帶動道瓊指數上揚。

周一經濟解封復甦受惠股表現相對疲弱，嘉年華遊輪跌1.65%，聯合航空收跌0.94%。

標普科技股指數和通訊服務股分別收漲0.04%和0.90%。特斯拉上漲4.38%，給標普500指數和那斯達克指數帶來最大的提振。特斯拉創始人兼執行長馬斯克（Elon Musk）周一在法庭上為該電動車大廠併購太陽能公司SolarCity的交易辯護，並堅稱他並未施壓促成這筆交易。

輝達收漲2.31%，亦表現不俗。

《黑寡婦》在美國的首映票房達到8000萬美元，奪下疫情期間發行電影的票房之冠，激勵華特·迪士尼股價勁揚逾4%。該公司並表示，透Disney+串流平台，這部電影額外帶來6000萬美元收入，此外迪士尼宣布擬調漲ESPN Plus串流服務價格。

滴滴出行重挫約7%。該公司證實，中國國家互聯網信息辦公室依照網路安全相關規定，已經通知應用程式商店全面下架滴滴的25個APP，而這可能對公司在中國的營運造成衝擊。

維珍銀河（Virgin Galactic Holdings）宣布擬出售價值高達5億美元的股票，股價重挫17.38%。前一天該公司剛完成首次的太空船全員試飛任務，其創始人布蘭森（Richard Branson）亦參與這一趟太空飛行。

即將開鑼的財報季將受到市場密切關注。

Cresset Wealth Advisors投資長Jack Ablin表示，投資人正在等待重量級的業績報告，然而這些可能是業績的頂峰，本周這些財報中最重要的部分未必是過去三個月的數字，而是管理層對前景的評論。

根據FactSet所做的估算調查，上市公司第二季獲利估將較去年同期受疫情重創時大幅成長逾64%，創下自2009年第四季美股正走出全球金融危機以來最強勁的增長。

未來幾周財報題材仍將左右市場走勢。初步看起來情況還不錯，目前已有66家標普500指數公司對其第二季財報發布樂觀的獲利預測，創下 FactSet開始跟蹤該數據以來新高。

隨著經濟重啟，標普500指數11大類股都可望報告業績成長，而能源、工業、非必需消費品、金融和材料類股估將迎來最強勁的增長。

美國銀行常務董事兼美股與量化策略部門主管Savita Subramanian出具報告指出，持續的獲利動能將強化投資人對經濟復甦的信心，並驅使輪動行情重返價值股。

百事可樂也將在周二盤前發布財報，緊接著，美國銀行、花旗集團、富國銀行、達美航空和貝萊德於周三公布業績，摩根士丹利、 Truist金控和聯合健康保險（UnitedHealth）周四接棒。

本周的重要經濟數據包括周二公布的6月通膨數據、周三發布的6月生產者物價指數（PPI），以及周五的6月零售銷售數據。

聯準會主席鮑爾周三與周四將赴國會作證，投資人將從中尋找任何財政政策調整的信號。