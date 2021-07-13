虹揚-KY(6573)受缺料影響，6月合併營收下滑至1.85億元，月減13.8%，不過二極體市場需求強勁，第2季合併營收6.04億元，創單季新高，虹揚-KY發言人程御峰表示，目前產業處於供不應求，訂單能見度依然很高，為反應成本壓力，公司不排除在下半年針對特定產品進行價格調整，以維持產品應有利潤。

缺料問題持續干擾電子產業，虹揚-KY自結6月合併營收下滑至1.85億元，月減13.8%，年成長34.91%，累計第2季合併營收為6.04億元，季增15.05%，創單季新高，累計前6月合併營收為11.3億元，年成長62.44%。

虹揚-KY因相關電源整流應用分離式元件、太陽能旁路二極體訂單強勁，且公司在第2季已調整產品價格，5月稅後盈餘為30萬元，單月每股盈餘為0.0036元，逐步擺脫虧損壓力。

程御峰表示，目前二極體產業市場客戶端的訂單能量仍舊非常強勁，但受限於前端原物料短缺的因素，導致部份產品的供貨動能受到影響，但訂單能見度依然很高，處於供不應求的狀況，由於前端原物料缺料，甚至形成成本的壓力，公司也持續觀察狀況，不排除在下半年針對特定產品進行價格調整，以維持產品應有利潤。

在新產品方面，過去虹揚-KY產品應用於太陽能居多，近幾年公司逐步擴大產品應用，除了車用產品，消費電子電源供應整流元件於2020年第4季順利打入大陸大廠智慧家電供應鏈，公司規劃拓展保護類元件也可望於下半年開始發酵；程御峰表示，公司保護元件主要為ESD、TVS等，並鎖定3C、NB等消費性電子領域，預計下半年有明顯進展，對公司業績及毛利可望有明顯貢獻。

為了消化市場龐大的需求，虹揚-KY已經著手進行相關熱門產品封裝產線的擴產，預計於第3季完成並投產，完成後產能可提升約35%；程御峰表示，預期年底前將替公司營收帶來正向的挹注。