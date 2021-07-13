由於缺少疫苗，東南亞新冠疫情始終忽好忽壞，不過風雨生信心下，卻誕生另種商機。因擔心使用傳統貨幣會造成接觸性病毒傳染，故不會接觸的行動支付方式成長快速，同時也是全球增加最迅速地區。

根據最新統計，東南亞是世界上數位化速度最快的地區之一。2020年時，東南亞新增4億網路使用者，目前已達7成上網率。

印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國與越南，現在行動支付電子商務量，可望從2020年疫情爆發時大增3倍，到2025年預估近4.4億美元。同時，拉美估將成長1.66倍，至於非洲與中東地區，使用量也增1.47倍。而2020年就已有13.4億使用者的遠東與中國大陸，可望繼續是全球最大行動錢包使用區。

行動支付在疫前的2019年，就已取代信用卡成為全球使用最多的付款方式。到了2020疫情元年時，更是加速使用率。據統計，2020年底，共有超過28億個行動錢包，預計到2025年底，還會再增74%至48億。

同時，東南亞、拉美、非洲與中東等成長超速市場中，屆時有約一半民眾，預估將使用行動錢包消費。另外，在2025年，包括日本、韓國與台灣在內，行動錢包使用率將持續加速，市佔率將上看98%左右。

若依照運作模式，全球粗略分兩種不同類型行動錢包。一種是可綁信用卡的，例如Apple Pay與Google Pay等，這兩種在已開發國家市場較受歡迎。另一個則是儲值型的，就是必須先存錢才能使用，不能先消費後付款，例如中國大陸最大的支付寶，與積極佈局東南亞的GrabPay等，在信用卡使用率較低的新興市場卻是大行其道。

預估每年交易額度超過10億美元的行動錢包業者數量，將從2020年的55個，再增25%至2025年的69個。同時，業界預估，至2025年前，巴基斯坦的SadaPay將成為世上成長最快的行動支付，其次是巴西的Mercado Pago與PicPay。

隸屬馬雲螞蟻集團的支付寶，雖參股包括孟加拉行動支付平台bKash，同時，騰訊旗下的微信支付在2020年可在印尼使用。不過，這些盛行於中國大陸的行動錢包業者，出了國境之後影響力如何，後市還需觀察。

目前，行動付款成長快速區域如印度與印尼，每位使用電子錢包民眾有近3種支付方式可選擇。因此，亞洲區消費者各有所好，支付寶以及微信支付等要橫掃整個區域，恐怕還有場硬仗得打，應沒有像在自己中國大陸內一樣容易。