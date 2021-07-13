「天使臉孔、魔鬼身材」是許多人心中的最佳理想型條件，那種長相和體態呈現極大反差的視覺刺激，想必沒有人能抵擋這般魅力。近日，JKF 女郎「芷玄」就靠著洋娃娃般的夢幻臉蛋和性感身材，在網路上引發網友熱議。

日前，她發文寫下：「防疫在家不出門第 31 天，一個月沒打球很怕變胖 每一兩天還是會做做腹肌、舉舉啞鈴」，同時貼出一系列身穿運動背心的辣照、影片，對著鏡頭曬出勻稱體態。從影片中可以看出，那一身傲人馬甲線相當明顯，胸前的事業線也不斷搶走目光，搭配可愛的吐舌表情，徹底融化了網友們的心！

平時穿搭都是以「甜美夢幻」路線為主的芷玄，經常走訪各大下午茶餐廳，雖然愛吃甜點，但她其實非常注重自己的體態，也曾說過「肌肉就是最好的塑身衣」，所以只要有空就會去打拳擊、重訓，因而練就出健康的窈窕曲線。

雖然光看可愛的長相和打扮，可能會覺得她應該是個頭嬌小的小隻女孩，事實上，芷玄竟有著 170 公分的高挑身材！「逆天長腿＋白皙肌膚」的完美組合，在她穿上短裙之後更是一覽無遺！

除了傲人身高外，芷玄的「E 杯美胸」更是所有老司機關注的焦點，而她本人也很了解自己這得天獨厚的優勢，經常大曬「事業線」淨化網友的眼球，各種性感「比基尼、緊身上衣」造型更是不在少數，目前已在網路上累積超過 19 萬人追蹤的高人氣。

(本文由 JKF 提供)