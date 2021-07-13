新北市1名男子前年3月以每月27500元承租位在蘆洲區的房屋與停車位，不料繳了1年多後開始拒付房租，甚至稱自費為房屋添購冷氣20萬，要求房東買下，不然就給他現金10萬元，他才肯搬離，房東最後忍無可忍報警，檢方調查後認為男子行為可惡，手法與「租屋蟑螂」無異，請法院從重量處1年徒刑。

檢方調查，該男子前年3月以每月27500元承租位於新北市蘆洲區的房屋與停車位，繳了1年多後，他在去前6月起開始少給房租，到了8月直接拒付房租，屢次遭房東母女要求搬離仍拒絕，他甚至提出自己花了20萬裝設屋內的所有冷氣，要求房東買下，或是「另給10萬」才肯搬離。

檢方指出，該男子在前年3月承租房屋，1年期合約已在去年2月終止，但房東不斷寬宥他，他卻不願再簽租賃契約，甚至開始拒付房租，行為惡劣，此外還假藉買冷氣名義，索討搬遷費或現金10萬元，否則就會繼續占用，甚至向房東說打官司很花時間，導致房東最後忍無可忍提告。

檢方指出，男子犯行極為惡劣，此舉與「租屋蟑螂」手法無異，侵害被害者財產法益與處分財產自由，因此依侵占及恐嚇取財未遂罪嫌起訴，請法院從重量處1年徒刑。