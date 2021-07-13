有演藝圈「永遠的綠葉」之稱的資深演員高振鵬，7月5日晚間在慈濟醫院睡夢中安詳辭世，享耆壽91歲，因為疫情緣故，家人僅辦了簡單家祭送他最後一程，對此，資深藝人曹西平道出不捨之情：「這麼棒的資深演員往生了，就是這樣子輕描淡寫帶過去，看了很難過很心酸」。

曹西平表示高振鵬演了一輩子的綠葉，也得了金鐘獎，但辭世後就這樣輕描淡寫帶過，連家屬都極度低調，謝絕外界所有援助，他回憶起過往常在電視台遇到高振鵬，永遠記得他總是笑臉迎人的模樣，即便已經是演藝圈前輩，卻從未展露出資深前輩的姿態，甚至非常敬業守時，對於演出事前都準備的非常周全，強調他就是做好自己本份的敬業演員。

高振鵬辭世後，曾與他合作多次的金馬影后陳淑芳，感慨台灣演員一點價值都沒有，忍不住說重話：「如果來世還要當演員，我一定不要出生在台灣當演員」，對此，曹西平心有戚戚焉表示：「這麼棒的資深演員往生了，這樣子輕描淡寫帶過去，現在的演藝圈早不是以前，不要指望太多，不會有太多的失望，人走了誰又記得誰，誰又會在乎？一輩子奉獻給演藝圈又如何？空有名氣沒有錢也是無法過日子」，字句透露出些許無奈。

高振鵬闖蕩演藝圈近70載，曾獲第37屆電視金鐘獎單元劇最佳男配角獎，2018年更獲頒金鐘獎特別貢獻獎，雖然一輩子都演配角，但他並未因此氣餒，更表示：「好戲是不能沒有綠葉來襯托的，吃哪一行飯，忠哪一行的事」，正面樂觀的態度備受後輩景仰。