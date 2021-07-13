68歲國寶級男演員廖峻曾活躍秀場，後來轉戰八點檔和電視圈，精湛的演技備受外界肯定，因2018年二度中風暫淡出螢光幕。近期國內疫情炸鍋，廖峻昨（12日）在臉書粉專宣布接種莫德納疫苗，並分享實際感受。

廖峻12日在臉書粉專發文宣告：「廖國寶 Vanccined！莫德納疫苗第一劑」照片中，他雖然戴著口罩，但從眼神可看出精神狀況相當不錯，許多網友紛紛留言關心：「峻爸最棒了加油！身體健康平安喔！多休息要多喝水」、「要多注意後期的副作用唷，保重身體」還有人開玩笑要廖峻實測手臂到底會不會吸鐵湯匙，以及驚覺他似乎瘦了不少。

根據《三立新聞網》報導，廖峻的兒子廖錦德透露爸爸近期都在竹東山上防疫，儘管看到部分人接種疫苗出現不良反應，仍對政府有信心，經由醫師評估後施打莫德納第一劑，除了有點睏意其餘副作用都沒有。

至於廖峻目前的身體狀況，廖錦德曾在節目《新聞挖挖哇！》透露父親中風兩次影響到語言能力，所幸經過調養和復健逐漸進步，雖然講話速度不快，但至少算聽得清楚，生活起居也不太需要別人照顧，只不過考量身體恐不能負荷拍戲的操勞，未來會減少戲劇工作。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。