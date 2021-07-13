走在路上被雷劈到的機率就跟中樂透一樣低，無奈日前卻有人碰上這微乎其微的悲劇。今年7月9日，大陸浙江一名48歲周姓女子，陰雨天騎車時突遭雷擊，當場不幸身亡，全程被目擊者拍下，事後他餘悸猶存的向媒體透露，當時閃電不偏不倚打到死者的手，把她的肉都打掉了，馬路上還燒出一個焦黑坑洞，看起來怵目驚心。

根據《極目新聞》報導，7月9日下午5時40分左右，一名48歲周姓女騎士行駛在寧海縣馬婆園村附近的道路上，當時天空烏雲密佈，但沒有下雨，豈料下一秒，一道刺眼閃電從天而降擊中周女，突然她整個人冒煙起火，接著倒地身亡，生死瞬間的恐怖畫面，全被周女身後汽車的行車記錄器拍下。

不僅如此，有行經網友上傳現場照片，直指周女身亡的地面燒出一圈焦黑的雷擊痕跡，相關單位已緊急用柏油填充坑洞，以免交通受阻。另一方面，有知情人士指出，周女在當地一間超市工作，家中經濟困難，生活已經很不容易了，孰料再遇死劫，令人不勝唏噓。

而這段雷擊影片曝光後，也有許多網友感嘆「真是飛來橫禍，逝者安息」、「太倒霉了」、「哎呦我天，更不敢騎車了」、「晴天霹靂太可怕了」。不過閃電究竟為何會正好打在死者身上，針對事故原因相關部門還在進一步調查釐清。