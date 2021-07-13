媒體人朱凱翔臉書發文附圖。（圖／取自臉書粉絲專頁「不演了新聞台」）

台北市中正區南機場某國宅被列為疫情熱區，北市府6日啟動「忠勤專案」，協助社區住戶前往篩檢，首批387人篩檢結果全陰性。媒體人朱凱翔表示，相較北農與環南，忠勤是在沒有確切大規模群聚證據的情況下先篩再說，結果也顯示全為陰性。國際經驗顯示，大規模篩檢是疫苗覆蓋率足以群體免疫前，少數有效的防疫措施，但台灣過去一年「堅持有自己的玩法」，所以我們必須準備因應三級警戒降級之後，隨時死灰復燃的疫情。

朱凱翔12日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，有人問他說：「台北市又是『虎林專案』，又是『忠勤專案』，疫情真的有這麼樂觀嗎？」針對這個問題，他刊出「忠勤專案」所在地台北市中正區忠勤里確診累計圖，指當時在媒體報導與議員指證下，大家可能又以為是30人確診的大規模群聚感染，但爬梳資料後發現，這30人其實是從5月6日以來的累計，高峰起伏的時間，與台北市整體走勢大致相同。6月29日到7月1日連續3天有人確診。

朱凱翔強調，從北農、環南市場，再到「虎林專案」、「忠勤專案」，這四個大規模篩檢專案狀況不同，相較於北農與環南，虎林與忠勤是在沒有確切大規模群聚證據的情況下先篩再說，結果也顯示，虎林專案陽性率極低，忠勤專案甚至全陰。疫調就像定位，篩檢就像轟炸，情報越精準轟炸越有效。

對此，朱凱翔坦言，從純科學的角度，他認為大可不必大張旗鼓，但即便如此，他卻仍支持大規模篩檢，因為這是在疫苗覆蓋率足以群體免疫之前，少數被證明確實有效的防疫措施。國外已經反覆展示，防疫就是封城加篩檢，然後盡快施打疫苗，但台灣過去一年，堅持有自己的玩法，所以對這些有效的做法唯恐避之不及，現在操兵演練時猶未晚，「我們必須準備因應三級警戒降級之後，隨時死灰復燃的疫情。」