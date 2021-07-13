YouTube 今(13)日宣布在台灣推出 YouTube ShortsBeta 版，讓使用者享有全新的短版影片體驗，只需手機即可製作吸睛的短片。 YouTube 自 2020 年 9 月宣布推出 Shorts 服務以來，即陸續拓展服務範圍至 26 個國家和地區。現在，全球有 100 多個可使用 YouTube 的國家和地區，也將迎來這項服務。

在此之前，YouTube 平台原先便以提供 Shorts 觀看服務，但這次是首次開放 Shorts 創作工具給全球的使用者，包括可將多則影片段串接在一起的多段式相機、可搭配音樂錄製內容的功能，以及可選擇加快或放慢錄影速度的速度控制設定等。此外，隨著 YouTube Shorts Beta 版拓展至全球，也同步新增了許多新功能，包括：（1）在影片中的特定時間點新增文字；（2）在 Shorts 中自動新增字幕；（3）使用 Shorts 相機可錄製最多 60 秒的內容；（4）Shorts 相機錄製的內容中，可加入手機圖庫中的短片；（5）可對 Shorts 影片使用基本的色彩校正功能，未來 YouTube 將推出更多濾鏡特效。

除了上述的新功能外，使用者還能從其他 Shorts 或 YouTube 平台上數十億部影片節錄音訊，以前所未見的方式在全新舞台上創作。這也表示，使用者可在自己喜愛的 YouTube 影片上發揮創意，讓更多觀眾發現該影片，例如為喜愛的笑話製作反應影片、親自嘗試其他創作者的最新食譜，或是重新演繹喜劇小品。如果創作者不希望他人節錄重混自己的長片作品，也可以透過選擇限制其他 Shorts 使用自己的長片。

YouTube 大中華區策略合作夥伴資深總監陳容歆表示:「我們希望讓製作 Shorts 的過程簡單又有趣。隨著我們持續與創作者和表演者共同打造 Shorts，YouTube 會陸續新增更多功能供使用者體驗。」

幫助使用者找到精彩的 Shorts 並讓更多人發現創作者的作品，也是這項體驗的重要元素。因此，YouTube 在宣布推出創作工具之前，已在 YouTube 首頁設有 Shorts 專區，讓使用者能透過垂直滑動的方式來瀏覽內容，享受全新的觀看體驗。YouTube 未來將在行動裝置上的 YouTube 服務加入 Shorts 分頁，使用者只需要輕觸一下即可觀看 Shorts 短片。

截至今天，YouTube Shorts 播放器的全球每日觀看次數已超過 65 億次。Shorts 也將整合至使用者熟悉且喜愛的 YouTube 體驗中。未來，如果使用者在 Shorts 中聽見一首歌曲的片段，在 YouTube 上就可以找到完整歌曲、觀賞音樂影片或進一步瞭解該表演者，這些動作全在 YouTube 上就能完成。

YouTube 持續協助整個世代的創作者將創造力轉化成事業，並開創新一代的媒體公司。過去三年來，YouTube 支付給創作者、表演者和媒體公司的費用超過 $300 億美元。Shorts 是 YouTube 全新的觀看及創作方式，而 YouTube 也持續探索讓創作者透過 Shorts 賺取收益的多元方式，並針對製作短片內容的創作者提供獎勵。其中，包括最近宣布的 YouTube Shorts 基金，將於 2021 至 2022 年期間發出 1 億美元的獎勵基金。

陳容歆表示達成目標需要時間，而目前一切才剛起步，YouTube已迫不及待想讓大家試用 Shorts，並共同攜手在 YouTube 平台上打造一流的短片體驗。當前Shorts Beta 版目前正在全球推出中，不久後就能開放給所有人使用。