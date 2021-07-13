美國司法部和聯邦海事委員會（Federal Maritime Commission）周一簽署備忘錄，旨在提升各機關之間的合作與溝通，以促進海運產業的競爭。

這份備忘錄為司法部反壟斷部門與該委員會提供一個框架，以繼續定期討論和檢討影響航運業競爭的執法和監管事項。

上周外媒報導，為了緩解運輸成本高漲對企業造成的壓力，拜登總統可能頒布行政命令，以促進海運和路運產業的競爭。

《華爾街日報》報導，拜登政府擬透過行政命令，指示聯邦海事委員會和地上交通運輸委員會（Surface Transportation Board）整頓產業不合理的定價策略。

消息人士透露，海運業遭到壟斷的現象，已經引起拜登政府的高度關注，目前全球三大海運聯盟掌控80%的航運市場，而在2000年，全球前10大航運公司僅控制12%的遠洋市場。

不過拜登上周五簽署的行政命令雖然旨在削減大型企業的影響力，以避免消費者、勞工與規模較小的企業處於弱勢，但主要是鎖定金融、醫療保健、科技與農業，並未具體提到海運部分。