電信三雄公布6月獲利成績單，中華電(2412)單月、累計每股獲利分別為0.4元、2.29元居冠，台灣大(3045)單月每股獲利0.39元、累計每股獲利2.02居於亞軍，遠傳(4904)單月、累計每股獲利則分別為0.21元、1.16元。中華電及台灣大今日股價開高後，多頭力守高檔，遠傳多空在平盤處展開攻防。

中華電6月份合併自結營業收入為169.2億元，較去年同期增加，主要因行動服務營收持續正成長，資通訊專案營收與應用加值服務營收增加，加上全民與百業因防疫之需，提高宅經濟、零接觸、數位及遠距智慧應用的使用需求，數據網路與寬頻接取營收亦持續成長；營業成本及費用為132.2億元；營業淨利為37億元；稅前淨利為39億元；歸屬於母公司業主的淨利為30.8億元；每股盈餘為0.4元，較去年同期增加。與第二季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。上半年EPS為2.29。

台灣大哥大6月份自結合併營收136.8億元，EBITDA為29.8億元，營業利益15.6億元，稅後淨利10.9億元，EPS為0.39元。110年自結前半年合併營收737.3億元，EBITDA為163.4億元，營業利益79億元，稅後淨利56.7億元，稅後EPS為2.02元。

6月份遠傳合併總營收為新台幣66.81億元，受惠於升級5G用戶持續成長、手機銷售挹注，年成長率達8.4%。合併EBITDA與稅後淨利分別為新台幣23.6億元與新台幣6.75億元，合併EBITDA年成長率達3.5%。6月份EPS為新台幣0.21元。上半年合併總營收為新台幣403.34億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為新台幣137.86億元與新台幣37.84億元；自結每股盈餘(EPS)為新台幣1.16元。