台東1高中生昨晚與友人到三仙台採貝，不幸溺斃，家人痛哭，喚不回愛兒。（翻攝畫面）

志航基地憲兵與水上救生協會人員進行搜救。（翻攝畫面）

高中生三仙台撿夜光螺失蹤 靠「水中一道光」找到遺體(影／海巡署提供)

三級微解封首日傳出不幸消息！台東縣成功鎮1名高一學生，12日晚與親戚跟同學一行4人，前往三仙台潮間帶採集月光螺，回程時直接從橋下穿越潮間帶，由於適逢漲潮海流湍急，其中兩人被海流捲走，1人水性較好自行游上岸，張姓高中生遭海流捲走，1名休假憲兵潛水搜尋，在今(13日)凌晨1點20左右，發現水中現出一道手電筒光線，循著光源找到張生，但已無呼吸心跳。

從三仙台的監視器畫面可以看到，這4個撿拾夜光螺的民眾，沿著八拱橋橋墩旁邊行走，就快抵達岸邊時，突然遇上強勁海流，張姓高中生的手電筒就這麼往右漂走，消失在畫面中。

同行友人原本想去拿救生圈，但張姓高中生卻慢慢沉入海中。警消跟岸巡人員趕往現場岸際搜救，還出動海巡警艇跟空勤直升機，只是現場實在太暗，增加救援難度。

1名在志航基地服役的憲兵陳挺翔，跟他兩名水上救生協會的朋友謝庭瑜、林陳宏霖，3個人自願潛水搜救，頂著湍急海流搜索將近1小時，總算在距離岸邊約30公尺處，找到了溺水的高中生，遺憾的是張姓高中生溺水太久，早已沒了呼吸心跳。

當地民眾說，本地人都知道三仙台橋下退潮時，雖然水清見底卻是處處急流，水性好的漁民也不敢在晚上行走這一段潮間帶，不明白為什麼有橋不走偏要走水路。

死者媽媽趕到現場焦急等待，最後還是沒有奇蹟出現，聲聲呼喚愛子回家的聲音，讓救難人員鼻酸。