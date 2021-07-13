德國能源交易所EEX在12日正式推出零碳貨運指數ZCFI，該指數將EEX的散乾貨運與碳排放配額價格整合為一，向營運商說明碳排放將如何影響貨運價格。

ZCFI指數的推出，恰巧也是歐盟將在本周發布氣候立法的時機，這項立法可能將歐盟排碳交易系統擴大到航運業。

這也意味未來航運業者如果要停靠在歐盟港口，必須將碳成本列入在內。EEX發布聲明表示，藉由ZCFI指數的發布，業者將有一個新的參考基準，以協助他們計算排碳價格，讓整體運輸成本能更加明確。