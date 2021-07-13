德國能源交易所推出零碳貨運指數 09:492021/07/13 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國能源交易所EEX在12日正式推出零碳貨運指數ZCFI，該指數將EEX的散乾貨運與碳排放配額價格整合為一，向營運商說明碳排放將如何影響貨運價格。 ZCFI指數的推出，恰巧也是歐盟將在本周發布氣候立法的時機，這項立法可能將歐盟排碳交易系統擴大到航運業。 這也意味未來航運業者如果要停靠在歐盟港口，必須將碳成本列入在內。EEX發布聲明表示，藉由ZCFI指數的發布，業者將有一個新的參考基準，以協助他們計算排碳價格，讓整體運輸成本能更加明確。 《商情》運價激勵 BDI指數連3漲 大陸整改跨境網路霸權 #指數 #貨運 #EEX #ZCFI #歐盟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6月台灣金融風險指數 疫情風險中力求站穩 11:272021/07/12 財經 抗衡中國一帶一路 歐盟與G7推動連接全球基礎設施計畫 20:122021/07/12 兩岸 日經亞洲「新冠復甦指數」台灣排名83偏後段 17:452021/07/12 國際 《國際金融》歐盟推數位稅 可能延至秋季 09:452021/07/12 財經 北北基桃可打疫苗 高雄運將嘆何時輪到 04:102021/07/13 地方新聞 康和投顧預期本周指數區間17500-18000點 09:012021/07/12 財經 《國際經濟》日本6月躉售價格續飆 企業獲利拉警報 10:362021/07/12 財經 企業財報季前！美股3大指數再創新高 道瓊挑戰35000大關 06:062021/07/13 國際 對抗氣候變遷 歐盟擬推12項氣候政策：鎖定4大領域 23:042021/07/12 財經 降準利多 陸股匯雙漲 04:102021/07/13 財經要聞 貨櫃三雄 股東人數飆新高 04:102021/07/12 財經要聞 財經熱門新聞 追討損失 幣安用戶求助無門 - 全球財經 - 工商時報 半導體股 14檔飆漲停 - 財經要聞 - 工商時報 航運漲翻了 空運跟著飆 專家1句洩下半年景氣 - 財經 疫苗股慘綠 高端一度逼近跌停 聯亞跌逾20％ - 要聞 重整大王炒資產股創百億身家 林學圃違反證交法官司纏身 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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