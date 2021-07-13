酒店坍塌前樣貌。取自四季開源微信公眾號

7月12日下午，江蘇蘇州市吳江區松陵鎮油車路188號四季開源酒店輔房發生坍塌事故。截至13日6：30，消防人員已從現場救出14名被困人員（其中1名死亡）。尚有4人失聯。

7月12日15時33分，江蘇省蘇州市吳江區四季開源酒店輔房發生坍塌，事故發生後，江蘇省消防救援總隊共投入了500多名消防救援人員在現場施救。

因為現場存在二次坍塌的風險，無法使用大型機械挖掘，調集了兩輛吊車作為支撐，形成相對安全的作業空間。目前現場分成了六個區域，每個區有18名消防救援人員分三組輪流作業，使用搜救犬和生命探測儀等裝備進行搜救救援。

澎湃新聞網13日報導，四季開源酒店所在的建築，已經數次易主，並數次翻修。周邊多位居民表示，四季開源酒店的前身之一，是吳江當地昔日的老牌酒店山湖飯店。

住所地和現在四季開源酒店完全一致的吳江市山湖飯店有限公司，起步於1990年代，是30年的老房。近年陷入大量民間借貸糾紛，最終關門大吉。

附近居民表示，後來該酒店還叫過一段時間的君緣酒店。澎湃新聞注意到，某設計網站上目前還有一份關於「吳江君緣酒店宴會廳客房區升級改造設計」的案例，地址和現在的四季開源酒店一致。

進入四季開源時代，酒店再次進行了裝修。附近多位居民表示，這一年來斷斷續續看到有工人進出四季開源酒店。

據「中國消防」通報，坍塌建築為3層鋼混結構。有建築從業人士分析，建築發生坍塌，和建築是鋼混結構還是鋼結構什麼的無關，一般來說和房子的施工質量、設計圖紙有關。如果是多年的老建築突然發生坍塌，有一種可能是承重結構遭到了破壞。