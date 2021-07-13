永齡基金會、台積電和上海復星正式簽約購買1000萬劑BNT疫苗，交易價格僅在每劑32美元左右，資深媒體人趙少康表示，有報導說蔡英文政府為了不喜歡「復必泰」三個字，要求鴻海、台積電購買的一千萬劑Pfizer BNT疫苗要改包裝，趙感嘆，為了擺脫「復必泰」三個字，寧願讓BNT晚三個月來台灣，不知道因此會增加多少人染疫、死亡。

趙少康今（13日）在臉書發文表示，有報導說蔡英文政府為了不喜歡「復必泰」三個字，要求鴻海、台積電購買的一千萬劑Pfizer BNT疫苗要改包裝，為了避開「復必泰」三個字，重新在德國製造、包裝、運送，要花三個月。結果，新加坡政府為了加速取得Pfizer BNT疫苗，接收一批「復必泰」疫苗，而且宣稱這批疫苗與輝瑞疫苗依同樣過程及程序生產，都是在歐洲製造、直送新加坡，唯一的差別只是標籤不同。

趙少康直言，自己不知道「復必泰」三個字的由來，可以把「復」解釋成上海復星的「復」加上BNT的音譯「必泰」，也可以把「復」想成是Pfizer的第一個發音「復」，「復必泰」也就成了Pfizer BNT的音譯，這樣蔡英文會不會比較不那麼敵視「復必泰」？

不管用不用「復必泰」，趙少康強調，Pfizer BNT就是Pfizer BNT，就是在德國原廠製造的mRNA疫苗。為了擺脫「復必泰」三個字，寧願讓引頸期盼的BNT晚三個月來台灣，不知道因此會增加多少人染疫、死亡。趙少康批，「為了意識形態置蒼生於不顧，蔡英文妳和妳的人馬真的忍心這麼做嗎」？

行政院發言人羅秉成昨召開「BNT原廠疫苗捐贈專案說明」記者會表示，已完成捐贈1千萬劑BNT疫苗契約簽署。羅秉成說，台積電、鴻海永齡基金會的捐贈義舉，政府由衷感謝，當初在傳出兩家企業有意捐贈後，6月18日當天，蔡總統也接見了台積電董事長劉德音、鴻海創辦人郭台銘，達成3項捐贈原則「原廠製造」、「原廠標籤」、「直送台灣」。

但針對有傳言指過去BNT疫苗採購是政府在卡，羅秉成不滿並回應「這個講法很卡通」，若政府真的要卡，就不會成立專案協助民間採購疫苗。