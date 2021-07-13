配合防疫期間，民眾盡量減少外出，為了在保護自己與家人的同時又能吃的健康，許多人開始在家自己料理三餐。Facebook 特地整理五個適合防疫「自煮」的粉絲專頁與社團，透過社群分享食譜、烹調撇步、菜色點子，或是透過付費線上活動跟著料理達人學烘焙，鼓勵民眾宅家期間多多運用 Facebook 讓暗黑料理 out，廚藝大躍進！

（一）幸福料理大小事社團：每日都有許多成員分享自煮菜色，如果你正在為要吃什麼而煩惱，或是想不到要煮什麼時，都能到社團裡找靈感，也可以秀出你的得意料理照！

（二）廚藝公社社團：除了分享料理作品外，還有備料食譜與料理教學影片，即使是料理初學者也能照著步驟輕鬆做出美味好食。若有烹飪問題也可與成員交流切磋，一起精進廚藝。

（三）家常菜社團：有許多家庭裡平凡卻溫暖的家常菜，遇到飲食方面的問題，成員們都很願意熱情分享自身經驗，讓新手煮夫煮婦不慌張，即使在家防疫也能感受滿滿的人情味。

（四）婦仇者廚房社團：規定只能分享暗黑料理照，社團裡各式各樣的「滑鐵盧」煮菜經驗與各種崩壞料理照，誰沒有失敗過，在這裡你的料理之路再也不孤單！

（五）吱滋老師的臭臉烘焙社粉絲專頁：利用 Facebook 付費線上活動功能，即使疫情無法開設實體課程，烘焙老師透過社群建立多場線上活動，以直播方式進行烘焙課程，學習料理的同時也能用行動實際支持喜愛的老師，在家也能輕鬆做出好吃甜點。

身為家庭「煮」婦、家庭「煮」夫的你，已經因為三級警戒一再延長而覺得創意枯竭嗎？快前往上述Facebook社團、粉絲團吸取新知，一同激發你烹飪的熱情與創造力吧！