專業人士建議打莫德納疫苗應遠離心臟，最好打在屁股或大腿上，這一說法引來醫藥粉專《MedPartner 美的好朋友》吐槽，打手臂比打屁股好，因為年長者的臀部肌肉萎縮，但臀部的脂肪較厚，很有可能針頭插到底都還在脂肪層，打不到肌肉裡面，甚至還有可能不小心打到坐骨神經。針對此事，美國CDC指引中也建議莫德納疫苗最好打在手臂的三角肌上。

醫藥粉專《MedPartner 美的好朋友》昨在臉書發文解釋，新冠疫苗打手臂比屁股好，因為手反插腰的時候，上臂外側的三角肌會突出，而三角肌的脂肪通常不會太厚，因此很好定位，而且垂直入針，幾乎都可以穩穩地打到肌肉裡面。

粉專《MedPartner 美的好朋友》表示，但屁股就不一定了，很多人，特別是年齡較大的長輩們，臀部肌肉萎縮的很厲害，但臀部脂肪較厚，很有可能針頭插到底都還在脂肪層，也可能有不小心打到坐骨神經的風險。

粉專《MedPartner 美的好朋友》指出，新冠疫苗這種打不到1CC量的注射液，基本上打手臂三角肌是穩穩的選擇。至於什麼離心臟越遠越好的說法，真的很奇怪，血液是全身都會循環的？「真的要離心臟遠，打隔壁的人手臂離你的心臟最遠。」

貼文引起熱議，一名網友看完認同地說，大家難道都忘記打疫苗會有接種部位腫痛的副作用？打莫德納以後，會出現「莫德納手臂」，如果打在屁股上，是不是也以此類推？但他自己是寧可手臂痛，也不想要身體其他部位腫痛。

而美國疾病管制與預防中心（CDC）的疫苗接種指引中也提到，莫德納疫苗的接種位置，建議打在民眾手臂的三角肌上。