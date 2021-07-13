時代進步，如今偶像禁愛令較為鬆綁，不時有戀愛消息傳出，但JYP娛樂女子天團「TWICE」日籍成員MOMO，卻是帶來了心碎的消息，日前傳出她與前輩「Super Junior」希澈的戀情告吹，之後雙方經紀公司也證實此事，粉絲們大多覺得可惜，可能是怕粉絲擔心，TWICE官方分享了MOMO新照「報平安」，火辣身材驚呆人。

「SJ」希澈很早就曾在節目上公開承認自己是MOMO粉絲，身為動漫狂熱者的MOMO，2016年時MOMO在綜藝節目中，拉著希澈的手說出知名卡通《LoveLive!》角色Nico Yazawa的名台詞，讓希澈完全傾倒，兩人也拉近了關係，果真之後傳出緋聞，2019年8月希澈認戀，表示平時關係很好的兩人，產生了好感，交往消息也被JYP證實，而希澈出道15年來非常嚴格管理個人形象，跟MOMO這段相差14歲的感情，是他首度認戀，足見愛得相當認真。

不料認戀至今1年半，被認為應該是愛得相當穩定的這對銀色情侶檔，卻爆出分手，雙方公司也證實這個遺憾的消息，分手理由是兩人工作都很忙碌，且對各自的演藝目標都很明確，因此聚少離多之下，感情逐漸變淡，最後決定回歸到前、後輩的關係。

此事引發雙方粉絲熱烈關注，而MOMO方面，TWICE在官方IG曬出她的一系列新照安撫粉絲，照片中她穿著西裝材質的細肩帶連身褲裝，在各場景擺出pose拍照，對著鏡頭笑得燦爛，而最吸睛的是，MOMO這套服裝是採桃心領剪裁，襯托出她的豐滿美胸，事業線部分甚至出現驚人的「水滴形洞洞」，其中還有一張是由上往下拍的「上帝視角」，身材真的相當惹火，而MOMO看上去狀態也很不錯，讓粉絲稍微放心，直讚她「單身比較美」。