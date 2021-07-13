桃園市蘆竹區1名獨居的51歲高姓男子因患有胃潰瘍疾病，已經吐血一個多禮拜了，鄰居13日上午8時發現該名男子臥倒在血泊當中，蘆竹消防分隊到場後發現該名男子已明顯死亡且未送醫急救，警方現在正協助找尋家屬辦理後事。

據了解，高姓男子與鄰居關係良好，13日一早鄰居發現高姓男子的家門沒關、燈開著，高男臥倒在地上，且地板滿是鮮血，立即通知消防分隊到場處理，鄰居表示，高姓男子因胃潰瘍疾病纏身，已經吐血將近1個多禮拜了，消防分隊到場後高姓男子已明顯死亡，未送醫急救。

警方調查，根據鄰居敘述，高姓男子獨自居住在桃園市蘆竹區立仁街的老舊套房內，高男長年有酗酒的習慣，因胃潰瘍疾病纏身而死亡，現場沒有遺書，但留有曾至長庚腸胃科就醫的藥袋，目前警方正協助尋找高男的家屬，辦理相關後事。

警方表示，桃園地檢署襄閱說明，由於高姓男子並沒有明確和確診者接觸，也沒有疑似感染的情形，檢察官判斷該個案與新冠肺炎疫情沒有關係，後續將不會進行PCR採檢作業。

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