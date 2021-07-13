「婚紗女王」華裔婚紗設計師Vera Wang（王薇薇），日前以零皺紋的凍齡美照，引發外界熱議，不過在好友曬出的合照中，王薇薇卻是臉色黯沉、皺紋明顯，王薇薇意外被揭美照根本修很大，但她沒在怕，王薇薇日前就直接公開素顏照，真面目讓網友一次看個夠。

王薇薇在上月底迎接72歲生日，在王薇薇曬出的慶生照中，她身材纖細，肌膚白皙、零皺紋，逆天身材和不科學顏值讓網看傻眼，但在好友事後曬出的合照中，王薇薇卻是膚色黯沉、蠟黃，臉爬皺紋、眼袋明顯，和王薇薇自己PO的美照差很大，也讓外界發現，原來她的美肌是靠修圖修出來的。

不過貴為「婚紗女王」的王薇薇沒在怕，她日前則曬出重訓的健身照，王薇薇身穿黑色帽T，放下長髮、頭綁頭巾，這次她臉上胭脂未施，大方頂素顏讓眼袋、皺紋全見客，直接讓72歲真面目曝光，不過底下留言都是好評，紛紛讚王薇薇健康、青春有活力。

王薇薇從8歲就開始學習花式滑冰，由於未能入選美國國奧隊，王薇薇才轉投時尚圈，她以典雅簡約的婚紗設計一炮而紅，現在已成為不少名人的御用婚紗，而在王薇薇過去曬出的生活照中，都相當氣質、優雅，雖然顏值沒像慶生派對那樣極端凍齡，但相較於同齡女性，王薇薇的狀態和身材仍稱得上是保養有術的美魔女。