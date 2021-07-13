因Delta新變種病毒株感染力極強，導致韓國每日新確診數居高不下，截至13日，已連續第7天都在千例以上。

根據韓國政府最新統計，韓國每日新增1,150新冠病例，其中本土病例為1,097人。同時，也將染疫總數推升至約17餘萬人，疫歿者則為2,046人。

而韓國單日新病例歷史新高，是10日所寫下的1,378例。

由於Delta新變種正迅速擴散，加上現在又是傳統暑假，韓國當局提出警訊，8月中旬時，每日新確診數可能還會再增至兩千以上。

相關衛生部門研究，7月第一周，在大首爾地區新增病例中，Delta變異株就有約26.5%，遠高於6月的2.8%占比。同時，也有3成左右，是找不到感染源的，無症狀黑數有可能會激增。

目前，人口約占全韓半數的大首爾地區，是屬於半封鎖狀態。為抑制病毒擴散，下午6點後禁止2人或以上群聚活動。

在4級最高社交禁令規定下，大首爾八大行業得暫時歇業，而餐廳晚上10點前就要打烊。

雖然大首爾區以外地區的警戒是1級以下，但每日新染疫者數有增加趨勢，包括釜山與大田在內主要城市，競相採取更嚴厲措施。

同時，疫苗接種速度緩慢，韓國似乎出現原地踏步情況。

根據韓國官方統計，共有1560萬民眾，占人口數的30.4%，已打了第1劑新冠疫苗，跟6月底的29.8%比起來，幾乎是沒有進展。完全接種方面，已有590萬人完成注射，約占總人口11.6%。