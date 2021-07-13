在大多數類股上漲的氣勢下，歐股周一收市再創歷史新高。由於對經濟復甦減速的擔憂，讓防禦性的板塊表現較佳；而在Delta變種擴散為主流病毒下，旅遊股下挫。

延續上周五的漲勢，周一泛歐Stoxx 600指數收漲3.16點或0.69%，為460.83點。德國DAX指數也一度突破15806點的歷史高點，然收市低於該水準。

防禦性的房地產股、公用事業股，以及健康醫療股為表現最好的板塊，皆上漲在1.4%至1.6%之間。

旅遊股跌1.3%。世衛組織周一表示，Delta變種正要成為主流病毒，而許多國家仍尚未施打足夠的疫苗。

英國預計在下周解除所有新冠管制措施。英國FTSE 100指數持平僅漲0.05%，表現劣於歐洲夥伴股市。對經濟的擔憂導致銅價和油價下跌，影響英股的能源股和原物料股的下挫，旅遊股也下滑。

全球股市在上周加劇波動，美國和中國的經濟數據引起市場對經濟成長已見頂的擔憂，推進了政府債券價格，壓低了股市。

本周市場焦點仍是一系列的經濟數據報告，包括美國整體通膨，以及美聯準會主席周三和周四在國會的報告，陳述有關通膨和縮減寬鬆的時機。

法國戶外廣告公司JCDecaux大漲10.1%。摩根大通上調該股票為買進，並稱航空客運量將大幅彈升。

英國媒體公司每日郵報和通用信托集團(DMGT)大漲3.3%。該集團表示，如果能成功賣出該集團的保險業務和Cazoo業務，最大股東Rothermere家族可能以8.1億英鎊(約11.3億美元)的交易私有化該集團。

法國IT諮詢服務公司源訊(Atos)大跌17.9%，表現墊底。該公司削減全年獲利預期。