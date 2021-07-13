電源供應器廠—博大(8109)自結前6月每股稅前盈餘為3.12元，儘管電子產業缺料問題未解，受惠於交通鐵道、醫療及工業電腦需求強勁，博大第3季業績看好，法人預估，博大第3季營運可望逐月走高，如果沒有缺料問題亦可望挑戰單季新高，不過今天早盤股價逆勢走弱。

博大產品主要應用在工業、太陽能、鐵道工程及醫療等立基型市場，全球加速施打疫苗，歐美陸續解封並積極啟動基礎建設，包括：歐洲及大陸等高速鐵路建置等，讓深耕鐵道工程的博大受惠，除鐵道工程外，醫療及工業電腦需求亦十分強勁，讓博大今年上半年業績表現亮眼。

博大6月合併營收為1.32億元，月增3%，年成長13.52%，營業毛利為6393萬7000元，年成長10.72%，稅前盈餘為5475萬元，年成長154.78%，單月每股稅前盈餘0.76元，累計前6月合併營收為7.07億元，年成長26.49%，營業毛利為3.43億元，年成長28.46%，稅前盈餘為2.25億元，年成長34.86%，每股稅前盈餘為3.12元。

展望下半年，雖然缺料問題難解，但因鐵道、醫療及工業電腦市場需求強勁，法人看好博大第3季營運，預期博大第3季業績有望逐月走高，若缺料問題不嚴重，博大第3季有機會挑戰單季新高。