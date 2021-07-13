美股四大指數聯袂上揚，日韓股市今早走高。走升。台股多頭續熱，今日開高117.14點、為17931.47點，貨櫃航運及鋼鐵全面熄火，電子股今日再度擔任衝鋒要角帶量上攻，權值股台積電(2330)、大立光(3008)及聯發科(2454)等全數揚升，車用電子族群火熱，強茂(2481)、新唐(4919)等全數漲停，晨盤電子股資金占比達54%，傲視各類股，也帶動指數衝上17999.32點，離萬八大關只差1點。分析師表示，台灣本土疫情趨緩、疫苗陸續到貨施打，6月營收偏向正面，台積電法說預期偏向樂觀，加上美科技股財報利多，在美科技股持續創高下，台股電子股有機會轉強，指數可望盤堅再挑戰萬八壓力。

盤面上，台積電今日開盤站上600元，盤中漲幅維持1%以上；股王矽力-KY(6415)及股后大立光(1008)皆維持高檔；華邦電(2344)今日秒填息，股價強漲近8%；電動車零組件概念股狂飆，強茂、新唐聯袂鎖漲停，朋程(8255)漲幅也在8%以上；榮科(4989)6月營收出色，今年全年度看好，股價鎖在漲停57.9元；航運股多頭休兵，個股紛紛回檔修正，僅少數個股上漲，萬海(2615)漲幅逾2%、陽明(2609)漲幅在1%以上；鋼鐵人僅4檔個股勉強守在平盤之上，其餘個股皆壓低整理，運錩(2069)、彰源(2030)跌幅都超過9%。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，就基本面來看，台灣資金環境流動性充裕，雖然外資前5月減碼台股高達3460億台幣，但資金匯入不減反增，前5月增加額度達3600億台幣，代表內資持續回流，且前4月台灣活期存款年增率高達2成，對股市影響相對正向；通常若有大型資金進場布局，高價股伴隨大盤上漲動能表現也將相對強勁。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，近期台股表現雖因國際局勢影響，表現相對壓抑，但歐美近期染疫人數雖明顯上揚，但就業、核心消費等數據仍相當強勁，短期看來復甦格局不變，且5G手機、電動車等需求強勁，半導體產業的長期基本面仍在。