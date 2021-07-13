美國衛生及公共服務部發言人表示，美國衛生官員今天與輝瑞大藥廠（Pfizer）會商後重申，已完整接種COVID-19疫苗的美國民眾無須追加施打第3劑。

路透社報導，輝瑞上週表示，一來因有證據顯示接種6個月後染疫風險增加，二來鑒於高傳染性的Delta變異株蔓延，因此計劃要求美國主管機關授權追加施打第3劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

美國衛生及公共服務部發言人說，部內官員今天聽取輝瑞簡報有關疫苗接種的最新初步數據後，將持續討論未來是否需要追加施打疫苗和時程。

輝瑞表示，計劃將「更具決定性的數據」發布於經同儕審查的期刊之中。

輝瑞發言人卡斯蒂約（Sharon Castillo）說：「輝瑞和美國政府有著共同的急迫感，認定有必要搶先在病毒引發疾病之前行動。我們也一致認為，將在我們一貫遵循的嚴格監管過程中，讓科學數據決定下一步。」

最早在印度發現的Delta變異株，目前在許多國家成為新增染疫病例的主流病毒株，引發疫苗防護力是否足夠的疑慮。數名專家認為，如果染疫住院或死亡人數大幅增加，將有必要追加施打疫苗。

世界衛生組織（WHO）今天則表示，在許多國家尚未取得COVID-19疫苗之際，富裕國家不應下令對國內已接種的人追加施打疫苗。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1100713