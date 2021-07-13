中央流行疫情指揮中心日前推出「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」，開放民眾登記意願。副指揮官陳宗彥今表示，今起開放18歲以上（民國92年以前出生）的民眾上網登記。

截至昨日，全台已有284萬8778人完成意願等級，其中登記接種AZ疫苗者，有8萬2874人，佔總登記人數2.91%。而登記莫德納疫苗的人數則有171萬1681人，佔總登記人數的60.08%。而同時登記AZ、莫德納者，則有105萬4223人，佔總登記人數37.01%。於7月11日下午2點後，重新選擇AZ者則有170萬655人。

陳宗彥表示，今起開放18歲以上（民國92年以前出生）的民眾上網登記。對於目前多數人希望接種莫德納，他表示，會依照現有的疫苗做安排。前兩天已經和大家說明，7月16日開始預約系統接種的，目前初步的規劃，前3周都是接種AZ，莫德納的時間點還要再看。

而《中時新聞網》今早進入「COVID-19公費疫苗預約平台」實測，發現只要輸入身分證、健保卡卡號以及驗證碼，按下執行身分後，即可完成疫苗登記流程，過程不到2分鐘預約完成。

消息迅速傳上各大臉書社團，不少網友截圖表示，今天開始民國92年以前出生的人，也可以進入系統登記疫苗接種意願。「各位，18歲以上的人也可以登記疫苗施打意願了」、「今開放18歲以上登記意願，已手刀衝了」、「已登記，希望能快點安排注射」。