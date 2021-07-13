四川省副省長李雲澤，國台辦發言人馬曉光等中央領導會見兩岸媒體。(圖／四川省台辦提供)

兩岸媒體近百人抵蓉 中央官員親自接見

由中國大陸中央台辦宣傳局與中國記協港澳工作部聯合舉辦的“2021海峽兩岸記者川渝行”活動，7月11 日至19 日在四川、重慶兩地展開。由20家中央和地方涉台媒體以及台灣、香港地區媒體組成的40餘人的採訪團隊，在國台辦新聞局局長、發言人馬曉光率隊下，11 日抵蓉，本次採訪重點聚焦“成渝地區雙城經濟圈建設”主題，歷時9天，先後前往四川、重慶兩地，對20餘個點位進行採訪報導，以融媒體形式真實客觀、立體生動展現兩地“雙核引領、區域聯動”優勢，發揮帶動作用打造內陸開放戰略高地，不斷優化中國區域經濟佈局和對外開放格局，助推西部地區高質量發展的“雙城故事”。

7月12 日上午四川省委常委、副省長李雲澤在成都錦江賓館會見“海峽兩岸記者川渝行”媒體記者一行，李雲澤在致辭中表示，四川歷史底蘊深厚、區域優勢突出、未來發展可期，希望兩岸記者能將自己一路的所見所聞所感，傳達給更多的兩岸同胞，尤其是台灣民眾，讓他們有機會能感受到一個真實的、有發展的、有期待的四川。

成渝地區雙城經濟圈將帶領中國走出後疫情時代經濟高速發展

國台辦新聞局局長馬曉光表示，此次聯合採訪聚焦成渝地區雙城經濟圈建設，涵蓋川台、渝台推動兩岸融合發展的最新成果，加深台灣民眾對大陸社會發展的瞭解：

1.成渝雙核發力，西南地區重要增長及乘勢崛起 剛剛通航不久的天府國際機場是中國大陸“十三五”期間規劃建設的最大民用運輸樞紐機場專案，也是四川省歷史上投資體量最大的單體專案。以此為標誌，成都成為中國大陸第三個擁有兩座國際樞紐機場的城市。而川渝高竹新區。是川渝兩省市共同批准設立的第一個新區，是推進成渝地區雙城經濟圈的重要平臺。

2.傳統與現代完美結合，新發展理念帶來山河巨變 三星堆博物館是此次海峽兩岸記者川渝行的首站。3月20日，“考古中國”重大專案工作進展會在成都舉行，三星堆遺址祭祀區新一輪考古發掘成果一經揭曉就驚豔世人，古蜀文明的獨特性、創造性得到完美呈現，為研究中華文明多元一體起源發展提供了典型實證。與出土文物一併呈現的，是此次考古發掘所秉持的“課題前置、文保並重、多學科融合、開放合作”理念，四川省文物考古研究院協同33家科研機構和高校，共同組織了一次高科技助力、多兵種聯合的集體作戰。

3.拓寬兩岸交流新領域，助力兩岸關係融合發展 2020年，四川出臺實施“支持台企12條”，增強臺胞台企獲得感，兩岸基層民眾線上線下互動交流保持熱絡，全省新增台資企業133家，川台貿易額505.3億元人民幣，同比增長20.4%；重慶持續推進渝台經貿深度融合，開展臺企幫扶政策落實行動，舉辦多場台資西移考察對接活動，渝台貿易額514.5億元、同比增長38.6%。四川和重慶雖然深居內陸，但在促進兩岸交流中不甘落伍，今年分別作出重要部署：依託四川特色資源，深化川台人文交流合作，促進同胞心靈契合；立足“促交流、穩台資、招台商、增經貿、爭人心”目標，拓展做實深耕基層、深耕經貿、深耕人文。

採訪團此行將前往三星堆博物館、天府國際機場、川渝高竹新區以及重慶果園港、兩江新區協同創新區等地採訪，還將走訪在川渝兩地生活發展的臺胞和台資企業。此次活動由國務院台灣事務辦公室與中華全國新聞工作者協會組織共同主辦。參與採訪的大陸媒體包括新華社、人民日報、中央廣播電視總台、經濟日報、中國日報、海峽之聲等，台灣媒體包括中國電視台、中時新聞網、工商時報、聯合報、TVBS、東森電視台、東森新聞雲、台灣導報等，以及部分台青自媒體人代表。